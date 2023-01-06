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Bardak zıt anlamlısı nedir? Bardağın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

03.01.2023 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime sayısı olarak oldukça zengin bir dildir. Aynı anlamı veren farklı kelimeler olduğu gibi birbirinin karşıt anlamlısı olan kelimeler de bulunmaktadır. Dilimizde eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcükler oldukça fazla yer almaktadır. Kullandığımız kelimenin karşıt anlamlısını ifade etmek istediğimizde, bu kelimenin zıt anlamlısını kullanmamız gerekir. Peki, bardak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Bardak zıt anlamlısı nedir? Bardağın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca incelediğimizde toplumlar arasında her zaman bir etkileşim olduğu görülmüştür. Yapılan araştırmalarda toplumlar arasında dil, din ve kültürel açıdan birbirlerinden etkileşimler olduğu incelenmiştir. Dil açısından iki toplum birbiri ile etkileşime geçtiğinde diller arasında kelime alışverişi gerçekleşir. Bir dilde farklı kökenli kelimelerin yer almasının temel sebebi de oluşan bu etkileşimlerdir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler kadar farklı kökenli sözcükler de bulunur. Bardak sözcüğü kökeni Türkçe olan bir kelimedir. Bardak sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre 4 farklı anlamı bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • Su gibi sıvı şeyleri içmek için kullanılan, genel olarak camdan yapılan obje
  • Bu kabın alacağı miktarda olan
  • Boduç, çamçak
  • Toprak testi
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Bardak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bardak kelimesi dilimizde çok sık yer verilen bir kelimedir. Genel olarak günlük konuşma dilinde cümle içinde kullandığımız bir sözcüktür. Bardak sözcüğü Türkçe kökenli bir kelimedir. Bir kelimenin karşıt anlamlısını ifade etmek istediğimiz zaman kelimenin zıt anlamlısını kullanırız. Zıt anlamlı kelimeler birbirlerinin tersi anlamlar ifade ederler. Bardak sözcüğü karşıt anlamlısı bulunmayan bir sözcüktür. Bardak kelimesinin zıt anlamı bulunmamaktadır. Bardak kelimesinin tersi bir anlam ifade etmek istediğimizde bardak zıt anlamlısı bulunmadığı için farklı şekilde ifade etmemiz gerekir.

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Bardağın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bardak sözcüğü cümle içinde yaygın olarak yer verdiğimiz bir sözcüktür. Herkes bardak kelimesinin ifade ettiği anlama hâkim olup ona göre cümle içinde kelimeyi kullanır. Bardağın zıt anlamlısı olmadığı için kelimenin karşıt anlamını farklı şekillerde ifade etmemiz gerekir. Bardak kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Eve gelir gelmez bir bardak soğuk su istemişti.
  • Ölçü kabına ne gerek var hepsini su bardağıyla halledersin.
  • Dili dimağı kuruyunca bir yudumda tüm bardağı içmişti.
  • Bize oradan iki bardak çay kap da gel, konuşalım.
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