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Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

Barış Arduç, 10. Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali'nde 'En İyi Uluslararası Aktör' ödülünün sahibi oldu.

Barış Arduç'a Lübnan'dan ödül!

Burcu Biricik'le Star TV'de yayınlanan 'Kuzgun' dizisinde rol alan Barış Arduç, Beyrut Uluslararası Ödülleri Festivali’nde "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. Ödülünü almak için Lübnan'a giden oyuncu büyük bir kalabalık tarafından ilgiyle karşılandı.

Barış Arduç sahneye çıktığında büyük bir alkış koptu. Oyuncu sahnedeki konuşmasında şöyle dedi:

"Beyrut hep görmek istediğim bir şehirdi. Farklı coğrafyalardan takdir görmek ve beğeni kazanmak gerçekten onurlandırıyor insanı. Herkes inanılmaz misafirperver ve kibar karşıladı bizi. Umarım bir daha Lübnan'a gelmeye fırsat bulur ve daha fazla vakit geçirme imkanı bulabilirim. BIAF harika bir ödül geccesiydi. Tüm seçici kurula teşekkür ediyorum."

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Barış Arduç lübnan ödül

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