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  4. Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Flaş açıklama

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 13:42 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin bebek bekledikleri iddia edildi. Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını ifade etti.

Barış Arduç ile evlenen Gupse Özay hamile mi? Flaş açıklama

6 yıldır birlikte olan Gupse Özay ile Barış Arduç, geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çift, 29 Temmuz'da evlenecekti. Ancak Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, evrakların daha erken hazırlanmasını sağlayınca ikili, 28 Temmuz'da nikah masasına oturdu.

Uzun bir süredir aşk yaşayan çiftin bebek bekledikleri iddia edildi. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a özel açıklamalarda bulunan Gupse Özay, söylentileri yalanladı. Özay, hemen anne olmak istediğini ancak şu anda hamile olmadığını dile getirdi.

Çiftin düğünü gelecek yıl yapacağı öğrenilmişti.

"VAKTİ GELDİĞİNDE SİZİNLE PAYLAŞIRIZ"

32 yaşındaki Arduç, geçtiğimiz senelerde 'evlilik' iddiaları hakkında şunları söylemişti:

Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.

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