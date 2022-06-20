MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini açıkladı

20.06.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay, ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Hamilelik sürecini evinde geçiren oyuncu kendisine gelen mesajlardan sonra bir paylaşım yaptı Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kız bebeklerinin olacağını da duyurdu.

Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, bu süreci evinde senaryo yazarak geçiriyor.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Gupse Özay hayranlarından sık sık mesaj aldığı için bir paylaşım yapma gereği hissetti. Özay, son paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

bebek-heyecani-yasayan-gupse-ozay-ve-baris-arduc-15026548_6828_m

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'nin üzümlü yatak pozu olay oldu! "Aleyna galerini çok merak ediyoruz"Aleyna Tilki'nin üzümlü yatak pozu olay oldu! "Aleyna galerini çok merak ediyoruz"
Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."Bomba sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla..."
Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'
Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Gupse Ozay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Petrolde sert düşüş! Gözler benzin ve motorin fiyatlarında: Salı günü…

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

Dikkat çeken detay! Yeni Cumhuriyet Başsavcısı, tarihe geçti

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

"Bir anda aşağıya çekildiler" Korkunç olay! Sinir krizi geçirdiler

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

Kaza sonrası ilk yaptığı şaşırttı! Görüntülü...

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

4 kızıyla birlikte poz verdi! O detay gözlerden kaçmadı

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

Dikkat çeken asgari ücret açıklaması! "Yüzde 20 fark..."

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

Sosyal medya akımını denedi! Hayatının en büyük acısını yaşadı

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

"Kayınvalide gelinin iç çamaşırlarını çalıp..." Ünlü sunucu şoke oldu

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Hem fiziksel hem mental sağlık sorunlarınıza yardım edecek en iyi yeşil çaylar

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Düğün tarzı şaşırttı! "Çağla değiştirmiş"

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.