Barış Arduç ile evli olan Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Deliha filminin setinde tanışan Barış Arduç ve Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Şimdilerde 7 aylık hamile olan başarılı oyuncu Gupse Özay, bu süreci evinde senaryo yazarak geçiriyor.

KIZ BEBEKLERİ OLACAK

Gupse Özay hayranlarından sık sık mesaj aldığı için bir paylaşım yapma gereği hissetti. Özay, son paylaşımıyla bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu "'Yoksun da yoksun' deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.

