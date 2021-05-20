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Barış Arduç'u kadrosuna dahil eden Uyanış Büyük Selçuklu'da flaş gelişme!

20.05.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'dan erken sezon finali kararı, dizinin sıkı takipçilerini üzdü.

Barış Arduç'u kadrosuna dahil eden Uyanış Büyük Selçuklu'da flaş gelişme!

Geçtiğimiz gün kadrosuna başarılı oyuncu Barış Arduç'u tranfer etmesiyle gündeme gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden beklenmedik sezon finali geldi.

SEZON FİNALİNDE DEĞİŞİKLİK KARARI

Yaynlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Uyanış büyük Sleçuklu dizisi geçtiğimiz günlerde 35. bölümüyle ekranlara ara vereceğini duyurmuştu. Ancak yapım ekibi ve kanalın aldığı son karar doğrultusunda sezon finali tarihini bir bölüm öne çektiklerini açıkladı.

Barış Arduç'u kadrosuna dahil eden Uyanış Büyük Selçuklu'da flaş gelişme!

Öte yandan Alparslan dönemi anlatacakları yeni bir döneme geçiş yapan dizi Alparslan karakterine hayat vermesi için Barış Arduç ile el sıkışmaları ile heyecan yaratmışlardı. Alınan bu karar ise dizinin sıkı takipçilerini merakta bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Barış Arduç
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