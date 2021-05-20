Barış Arduç'u kadrosuna dahil eden Uyanış Büyük Selçuklu'da flaş gelişme!

Geçtiğimiz gün kadrosuna başarılı oyuncu Barış Arduç'u tranfer etmesiyle gündeme gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden beklenmedik sezon finali geldi.

SEZON FİNALİNDE DEĞİŞİKLİK KARARI

Yaynlandığı her hafta izlenme rekorları kıran Uyanış büyük Sleçuklu dizisi geçtiğimiz günlerde 35. bölümüyle ekranlara ara vereceğini duyurmuştu. Ancak yapım ekibi ve kanalın aldığı son karar doğrultusunda sezon finali tarihini bir bölüm öne çektiklerini açıkladı.

Öte yandan Alparslan dönemi anlatacakları yeni bir döneme geçiş yapan dizi Alparslan karakterine hayat vermesi için Barış Arduç ile el sıkışmaları ile heyecan yaratmışlardı. Alınan bu karar ise dizinin sıkı takipçilerini merakta bıraktı.

