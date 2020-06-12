Barış Arduç'un karantina imajı

Oyuncu Barış Arduç, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Gupse Özay ile aşk yaşayan Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

Karantina sürecinde saçlarını uzatan Barış Arduç, o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Arduç'un "Fazla uzattım, farkındayım. Merhaba" notunu düştüğü paylaşımlar kısa sürede 140 binden fazla beğeni aldı.

32 yaşındaki Barış Arduç'un paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkat çekti.

