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Barış Murat Yağcı'dan aşk dolu Nisa Bölükbaşı paylaşımı! 'Nasıl sevmezdim?'

20.12.2020 09:02 | Son Güncelleme:
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Barış Murat Yağcı'dan aşk dolu Nisa Bölükbaşı paylaşımı! 'Nasıl sevmezdim?'

Survivor yarışması sonrası aşk yaşamaya başlayan ve en özel anları ifşa olan Barış ve Nisa artık aşklarını saklamıyor. Barış Murat Yağcı, sosyal medya hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir aşk pozu paylaştı.

Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu. Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar.

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Tüm bu gelişmelerin ardından Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından Nisa Bölükbaşı ile olduğu bir pozunu paylaştı.

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Barış paylaşımına, kalp emojisiyle birlikte "Gözlerime bakarken gözlerinin içi gülüyordu, nasıl sevmezdim?" notunu düştü. Aşkını resmen ilan eden Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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