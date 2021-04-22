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Barış Murat Yağcı ‘Her Şeye Rağmen' isimli kitabını tanıttı!

22.04.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2020'de en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Barış Murat Yağcı, şarkıcılığın ardından şimdi de yazar oldu. ‘Her Şeye Rağmen' isimli kitabını sosyal medyadan duyuran Yağcı, "Bireyin gücü ve iradenin otoritesi üzerine inşa edilmiş bir başucu rehberi" ifadeleriyle kitabını tanıttı.

Barış Murat Yağcı ‘Her Şeye Rağmen' isimli kitabını tanıttı!

Geçtiğimiz aylarda müzik dünyasına adım atan ve ilk şarkısını hayranlarıyla paylaşan Barış Murat Yağcı şimdi de kitap yazdı. Barış Murat Yağcı, 'Her Şeye Rağmen' ismini verdiği kitabının sosyal medya hesabından tanıttı.

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Yağcı paylaşımında şu ifadelerle kitabını tanıttı:
"Hayatım boyunca hiçbir dayatmayı kabul etmedim. Kurallara uydum, her canlıya saygı gösterdim, üzerime düşeni yaptım ama beni yolumdan çevirecek hiç bir baskıya boyun eğmedim.
Karşıma çıkan engellerden korkmadım, herkese benzemek zorunda hissetmedim, başkalarının benimle ilgili hayallerinden ziyade, kendi yüreğimde filizlenen hayallerin peşinden koştum.
Kendim gibi olmayı istedim hep.
Kendim gibi olmanın bedelini ödemeyi göze alarak...
Bu kitabı da kendi gibi olmak uğruna uzun, çetin ama onurlu bir yol yürümeye hazır, belki başına buyruk, belki özgün olduğu için isyankar sayılan gençlere rehber olsun diye değil, yol arkadaşlığı etsin diye yazdım.
O halde, hepinizle yolda buluşmak üzere"

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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