EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Barışmak zıt anlamlısı nedir? Barışmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Barışmak zıt anlamlısı nedir? Barışmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

09.01.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime ve dil bilgisi bakımından çok zengin bir dildir. Kendimizi yazılı ve sözlü olarak ifade ederken, dilimiz bize geniş bir kelime haznesi sunar. Anlam bakımından birbirlerinin karşıt anlamlarını veren sözcüklere zıt anlamlı kelimler denmektedir. İfade etmek istediğimiz kelimenin tam tersi anlamını belirtmek istediğimizde zıt anlamlı kelimeleri kullanırız. Peki, barışmak fiilinin zıt anlamı olan kelime nedir?

Barışmak zıt anlamlısı nedir? Barışmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz bugünkü hâline gelirken birçok aşamadan geçmiştir. Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuşlardır. Toplumlar dil, din ve kültürel açıdan birbirlerini etkilemişlerdir. Özellikle dil açısından olan etkileşimler oldukça önemlidir. Dil yönünden birbirlerini etkileyen uygarlıklar arasında kelime alışverişinin olması kaçınılmazdır. Farklı toplumlarda benzer dil yapılarının ve benzer kelimelerin olmasının sebebi de budur. Türkçe de kelime alışverişinin fazlaca yaşandığı bir dildir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler olduğu kadar yabancı kökenli sözcükler de bulunmaktadır. Barışmak sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. TDK’ye göre barışmak kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

  • İki taraf aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak
  • Sevmek, zevk almak
Akşam zıt anlamlısı nedir? Akşam zıt anlamlısı nedir?

Barışmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Barışmak sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinde barışmak sözcüğüne cümle içinde oldukça fazla yer verilir. Barışmak sözcüğünün karşıtı olan bir anlam yaratmak istediğimizde barışmak kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklere yer vermemiz gerekir. Barışmanın zıt anlamlısı olan kelimeler olarak "küsmek", "darılmak" ve "savaşmak" kelimeleri kullanılır.

Barışmanın zıt anlamlısı olarak kullanılan kelimeler bulunur ancak Türk Dil Kurumu barışmak zıt anlamlısı olarak herhangi bir sözcük belirtmemiştir. Küsmek, darılmak ve savaşmak kelimelerinin anlamları incelendiği zaman da tam olarak barışmak kelimesinin zıddı olmadığı görülür. Her ne kadar bu üç kelime barışmanın zıt anlamlısı olarak kullanılsa da Türk Dil Kurumu barışmak kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime belirtmediği için bu kelimeleri kullanmak doğru olmaz.

Bahar zıt anlamlısı nedir? Bahar zıt anlamlısı nedir?

Barışmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Barışmak sözcüğü dargınlıktan uzak, uzlaşmak gibi yapıcı anlamlara gelmektedir. Barışmak kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelimeler ise daha negatif anlamlarda kullanılan kelimeler olması gerekir. Türk Dil Kurumu barışmanın zıt anlamlısı olarak bir kelime vermediği için barışmak zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Barışmak kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Onsuz oyun oynayan arkadaşları ondan özür dileyince barışmışlardı.
  • Bana neden kırıldığını anlamadım ama lütfen barışalım.
  • Onunla barışıp sorunlarınızı düzgünce anlatın ve çözün.
Almak zıt anlamlısı nedir? Almak zıt anlamlısı nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YARIN okullar tatil mi? Van'da yarın okullar var mı?YARIN okullar tatil mi? Van'da yarın okullar var mı?
Yararlı eş anlamlısı nedir?Yararlı eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlar zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

15 tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün?

15 tatil ne zaman? 2023 yarıyıl tatili ne zaman, hangi gün?

MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ sınavı başvurusu nasıl yapılır?

DHBT mülakat ne zaman?

DHBT mülakat ne zaman?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.