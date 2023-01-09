Barışmak zıt anlamlısı nedir? Barışmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimiz bugünkü hâline gelirken birçok aşamadan geçmiştir. Tarih boyunca toplumlar birbirleri ile etkileşim hâlinde olmuşlardır. Toplumlar dil, din ve kültürel açıdan birbirlerini etkilemişlerdir. Özellikle dil açısından olan etkileşimler oldukça önemlidir. Dil yönünden birbirlerini etkileyen uygarlıklar arasında kelime alışverişinin olması kaçınılmazdır. Farklı toplumlarda benzer dil yapılarının ve benzer kelimelerin olmasının sebebi de budur. Türkçe de kelime alışverişinin fazlaca yaşandığı bir dildir. Dilimizde Türkçe kökenli sözcükler olduğu kadar yabancı kökenli sözcükler de bulunmaktadır. Barışmak sözcüğü Türkçe kökenli bir sözcüktür. TDK’ye göre barışmak kelimesinin iki anlamı bulunmaktadır. Bu anlamları şöyle sıralayabiliriz:

İki taraf aralarındaki dargınlığı kaldırmak, uzlaşmak, anlaşmak

Sevmek, zevk almak

Barışmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Barışmak sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Günlük konuşma dilinde barışmak sözcüğüne cümle içinde oldukça fazla yer verilir. Barışmak sözcüğünün karşıtı olan bir anlam yaratmak istediğimizde barışmak kelimesinin zıt anlamı olan sözcüklere yer vermemiz gerekir. Barışmanın zıt anlamlısı olan kelimeler olarak "küsmek", "darılmak" ve "savaşmak" kelimeleri kullanılır.

Barışmanın zıt anlamlısı olarak kullanılan kelimeler bulunur ancak Türk Dil Kurumu barışmak zıt anlamlısı olarak herhangi bir sözcük belirtmemiştir. Küsmek, darılmak ve savaşmak kelimelerinin anlamları incelendiği zaman da tam olarak barışmak kelimesinin zıddı olmadığı görülür. Her ne kadar bu üç kelime barışmanın zıt anlamlısı olarak kullanılsa da Türk Dil Kurumu barışmak kelimesinin zıt anlamı olarak herhangi bir kelime belirtmediği için bu kelimeleri kullanmak doğru olmaz.

Barışmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Barışmak sözcüğü dargınlıktan uzak, uzlaşmak gibi yapıcı anlamlara gelmektedir. Barışmak kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelimeler ise daha negatif anlamlarda kullanılan kelimeler olması gerekir. Türk Dil Kurumu barışmanın zıt anlamlısı olarak bir kelime vermediği için barışmak zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kuramayız. Barışmak kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Onsuz oyun oynayan arkadaşları ondan özür dileyince barışmışlardı.

Bana neden kırıldığını anlamadım ama lütfen barışalım.

Onunla barışıp sorunlarınızı düzgünce anlatın ve çözün.



