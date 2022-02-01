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Bartu Küçükçağlayan baba oldu!

01.02.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bartu Küçükçağlayan ve eşi Merve Özgüle'nin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Çift, ilk çocuklarını kucaklarına aldı.

Bartu Küçükçağlayan baba oldu!

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan, 2019 yılında psikolog Merve Özgüle ile nikah masasına oturmuştu. İlk çocuklarını bekleyen çift, bebeklerine kavuştu.

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Kadıköy İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne giden Küçükçağlayan, bir fotoğraf yayınladı ve altına da soru işareti koydu. 39 yaşındaki oyuncunun paylaşımı "Çocuğuna kavuştu" şeklinde yorumlandı.

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Bartu Küçükçağlayan'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören gönderisine; Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Gülse Birsel, Berfu Yenenler, İbrahim Büyükak, Şebnem Bozoklu, Hasibe Eren ve Cemre Kemer gibi ünlü isimler çifti tebrik etti.

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Bartu Küçükçağlayan
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