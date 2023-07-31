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  4. Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Bartu Küçükçağlayan'ın konserinde sahneye iç çamaşırı fırlatıldı! O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

31.07.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile sahneye çıktı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği esnada seyirciler tarafından sahneye iç çamaşırı fırlatıldı. Ünlü isim, iç çamaşırını eline alıp sallayarak şaşkınlık yarattı.

Binbir Gece, Yalan Dünya ve Jet Sosyete gibi dizilerde rol alan Bartu Küçükçağlayan, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile konser verdi. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği esnada sahneye iç çamaşırı fırlatılırken, Bartu Küçükçağlayan da sahneye etekle çıktı.

SAHNEYE İÇ ÇAMAŞIRI FIRLATILDI

Büyük Ev Ablukada grubu, İstanbul Parkorman'da gerçekleşen festivalde sahne aldı. Küçükçağlayan'ın şarkı söylediği sırada seyircilerden biri sahneye iç çamaşırı fırlattı.

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ELİNE ALIP SALLADI

Sahneye fırlatılan iç çamaşırını alarak elinde sallayan ünlü oyuncu, "Birinin iç çamaşırı bana ulaşmayı becerdi" deyince ortalık karıştı.

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ETEK GİYDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından Bartu Küçükçağlayan'ın etek giymesi de sosyal medyada gündem oldu. Küçükçağlayan sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

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