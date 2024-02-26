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Bartu Küçükçağlayan, sahneye mini etekle çıktı! Dansı gündem oldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
26.02.2024 17:43
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Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan Bartu Küçükçağlayan, Büyük Ev Ablukada konserinde sahneye mini etekle çıktı. Küçükçağlayan'ın tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Yalan Dünya, Binbir Gece ve Jet Sosyete gibi projelerde oyunculuk kariyeriyle tanınan Küçükçağlayan, aynı zamanda müzik dünyasında da adından söz ettiriyor.

2019 yılında psikolog Merve Küçükçağlayan ile evlenen ünlü isim, sahne performanslarıyla da kendine hayran bırakıyor.

Bartu Küçükçağlayan'ın göz kalemiyle çektiği dikkat çekici makyajı ve siyah deri eteğiyle sahneye çıkması, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Özellikle eteğinin tarzı, birçok kişinin beğenisini kazandı. Küçükçağlayan'ın giyimi, bazıları tarafından lise öğrencisinin okul üniformasını andırıyor ve TikTok gibi platformlarda binlerce beğeni topluyor.

Bartu Küçükçağlayan'ın sahne tarzı ve performansları, hayranları tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.

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