Baş ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli baş ağrılarını önlemek için bu maddelere dikkat!

Şiddetli baş ağrıları, kişilerin gündelik yaşamını oldukça etkilemekte. Baş ağrısına çare arayan birçok kişi her gün baş ağrısına çözüm yolu arıyor ve internette de araştırmalarını sürdürüyor. Baş ağrısı en sık görülen hastalıklardan biridir. Çoğu baş ağrısı geçicidir ve basit ağrı kesicilerle hafifletilir. Migren, kronik baş ağrıları gibi türler tedavi gerektirir. Baş ağrısının en sık rastlanan türleri gerilim tipi baş ağrısı ve migrendir. Kişilerin araştırdığı "Baş ağrısına ne iyi gelir?" sorusu ve baş ağrılarını önlemek ve hafifletmek için dikkat edilmesi gereken noktalar haberimizde.

BAŞ AĞRISINA İYİ GELEN YÖNTEMLER

LAVANTA

Kaynamış 2 ya da 3 bardak suya 2 ya da 4 damla lavanta yağı ekleyip buharını koklamak doğal bir baş ağrısı tedavisi sağlıyor. Ancak lavanta yağını ağız yolundan almamalısınız.

KETEN TOHUMU OMEGA 3



Bazı baş ağrıları iltihaplar nedeniyle ortaya çıkabilir. Omega 3 yağ asitlerinin azalttığı bu problemde keten tohumu da omega 3 yönünden zengin olmasıyla baş ağrılarınızı hafifletici bir etki yaratabilir.

KAFEİN TÜKETMEK



Baş ağrısının sizi vuracağını hissettiğinizde hemen bir fincan kahve içmek eski bir taktiktir. Çünkü kahvenin ağrı kesici etkisi erken safhalarda çok etkili olabilir. Ancak yine de çok fazla tüketmemek gerekiyor.

GÜNEŞTEN UZAK DURUN



Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre parlak güneş ışığı, sıcak ve susuzluk baş ağrılarını tetikliyor. Migrenlerin önüne geçmek için sıcak yaz günlerinde plaj şemsiyesi altında durmakta ve güneş gözlüğü takmakta fayda var.

PARMAK MASAJI UYGULAMAK



Geleneksel Çin tedavi uygulamalarına göre, elinizde baş parmağınızla işaret parmağınız arasında kalan noktaya diğer elinizle baskı uygularsanız bu sizin baş ağrınıza yardımcı olabilir. Daha fazla etki göstermesi için baskı uyguladıktan sonra 5 dakika boyunca dairesel hareketler çizebilirsiniz. Uzmanlara göre bu hareket dikkati ağrıdan bu bölgeye getirdiği için ağrıyı daha hafif hissetmenizi de sağlıyor.

UYKU DÜZENİ OLUŞTURMAK



Uykusuzluğun baş ağrılarını tetikleyebileceği gibi çok uyumak da hem baş hem de vücut ağrılarını tetikleyecektir. Toplam uyku saati yeterli gibi görünse de kesintili uykular da tam bir dinlenme yapamayacağından baş ağrılarını artırabilir. Sık sık başınız ağrıyorsa uykunuzu mutlaka düzene sokmanız ve yeterli miktarda uyumanız gerekir.

BOL SU TÜKETMEK



Yetersiz su tüketimi dehidratasyon da denilen vücudun susuz kalması olayına neden olur, bu durum da baş ağrılarını tetikler. Özellikle havaların

sıcak olduğu dönemlerde vücudumuz ciltten buharlaşma ve solunum yolu ile 500-700 mililitre arasında su kaybına neden olur. İdrar ile de en az 1 litre

su kaybedecek olan bir kişinin günde en az 2-2.5 litre su tüketmesi gerekir.

BİTKİ ÇAYLARI TÜKETMEK



Bazı bitki çayları baş ağrılarını geçirmede kullanılır. Rahatlatıcı etkileri yanında antioksidan özellikleri de ek olarak yarar sağlar. Özellikle papatya, zencefil, ada çayı ve yeşil çay ağrı kesici olarak oldukça işe yarayacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, bu bitki çaylarının mutlaka tek başlarına hazırlanmaları ve taze olarak tüketilmeleridir.

STRES YÖNETİMİ



Baş ağrılarının en önde gelen tetikleyicisi olarak stres tabii ki ağrıların azaltılması için baş edilmesi gereken en önemli durumdur.

EGZERSİZ YAPMAK



Sürekli hareketsiz kalan bir vücutta hem kan dolaşımı yavaşlayacağından hem de hareket sırasında salgılanan ve vücudumuza yapıcı, onarıcı ve enerji verici verici endorfin, enkefalin ve adrenalin gibi bazı maddeler salgılanamayacağından kişiler kendilerini daha da yorgun, enerjisiz ve mutsuz hisseder. Hem yorgunluk hissi hem de mutsuzluk ağrıları tetikleyebileceğinden yorucu olmayan günlük egzersizler ve hareket baş ağrılarınızı azaltacak veya hiç ortaya çıkmamasını sağlayacaktır.

YEMEK SEÇİMLERİNE DİKKAT



Baş ağrılarını tetikleyen en önemli faktörlerden biri de açlıktır. Açlığın baş ağrılarını tetiklemesini azaltmak için beslenme büyük önem taşır. Özellikle vücutta hızla şekere dönüştürülen yiyecekler veya direkt şekerli gıdalar hızlı ve yoğun bir insülin salgısına neden olur ve yemekten yaklaşık 1-2 saat sonra kan şekerinin daha da düşmesine neden olarak hipoglisemi denen durumu tetikler. Hipoglisemi de baş ağrısını tetikler. Bu nedenle hızlı karbonhidratlar yerine hızla şekere dönüştürülemeyen kompleks karbonhidratlı yiyeceklerin tercih edilmesi, şekerin kana yavaş yavaş geçmesini sağlar ve hipoglisemiyi engeller.

ORTAM IŞIĞI AYARLAMAK VE GÜRÜLTÜYÜ AZALTMAK



Özellikle migren hastalarında loş veya karanlık bir ortamda dinlenmek ağrıların azalmasına yardımcı olacaktır, en azından ağrıların artmamasını sağlayacaktır.

Gürültü baş ağrısını başlatan veya artıran bir neden olabilir. Eğer mümkün ise ortamınızın gürültü seviyesini azaltmanız veya tamamen sessizleştirebilmeniz

ağrılarınızın azalmasını veya geçmesini sağlayabilir.

ILIK DUŞ ALMAK



Eğer şartlarınız uygunsa çok sıcak olmayan bir duş kaslarınızı gevşeteceğinden vücudunuzu rahatlatacak ve ağrılarınızın geçmesine yardımcı olacaktır. Eğer migren hastasıysanız duşun sonunda çok soğuk olmayan suyla kısa süreyle başınızı yıkamanız da iyi gelecektir. Gerilim tipi baş ağrılarında bunu yapmanız iyi gelmeyebilir.

NEFES EGZERSİZLERİ YAPMAK



Düzgün nefes almak ve nefes egzersizleri yapmak hem baş ağrılarını azaltıp geçirmek de hem de uykuya kolay dalmak için işe yarayacaktır.

ALNINIZA BUZ KOYUN



Uzmanlara göre alın bölgesine ıslak bir havlu koymak ya da buz torbasıyla soğuk kompres yapmak hem geçici bir rahatlık sağlıyor hem de bazen muhtemelen tamamen yok olmasını da sağlayabilir.

MASAJ YAPMAK



Baş, boyun ve omuz bölgelerine yapacağınız masaj sizi rahatlatacaktır.

AROMATİK YAĞLAR KULLANIN



Lavanta, okaliptüs, fesleğen veya nane yağı gibi güçlü aromatik yağlar rahatlatıcı etkileri nedeniyle baş ağrılarını azaltmak veya geçirmek için kullanılabilir. Bu yağlar oldukça güçlü aromalara ve etkilere sahip olabileceğinden ağız yoluyla alınmamalı.

1 damla yağ, şakaklara sürülerek veya 1 kase kaynamış suya birkaç damla damlatıp buharını koklamak şeklinde kullanılabilir. Rahatlatıcı özellikleri ve solunum yollarını açıcı özellikleri nedeni ile hem ruha hem de bedene iyi gelirler.

