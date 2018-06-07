Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin 37 yaşına girdi. Sevin, doğum gününü sevgilisi Kaya Çilingiroğlu ile baş başa kutladı

Baş başa kutlama

1 / 9 Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz eylül ayında moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2 / 9 Seda Sevin'in önceki gün 37 yaşına bastı. Sevgililer baş başa kutlama yaptı. Sevin sevgilisi Çilingiroğlu ile fotoğrafını, "İyi ki doğdum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

3 / 9 Kaya Çilingiroğlu sevgilisini geçtiğimiz kış kızı Zehra iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.

4 / 9 Çilingiroğlu sevgilisi Seda Sevin ile ilgili dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" demişti.

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