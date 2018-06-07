MAGAZİN

Baş başa kutlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin 37 yaşına girdi. Sevin, doğum gününü sevgilisi Kaya Çilingiroğlu ile baş başa kutladı

Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin 37 yaşına girdi. Sevin, doğum gününü sevgilisi Kaya Çilingiroğlu ile baş başa kutladı

Baş başa kutlama

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Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz eylül ayında moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Seda Sevin'in önceki gün 37 yaşına bastı. Sevgililer baş başa kutlama yaptı. Sevin sevgilisi Çilingiroğlu ile fotoğrafını, "İyi ki doğdum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kaya Çilingiroğlu sevgilisini geçtiğimiz kış kızı Zehra iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
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Çilingiroğlu sevgilisi Seda Sevin ile ilgili dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" demişti.  
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Anahtar Kelimeler:
kaya çilingiroğlu Seda Sevin

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