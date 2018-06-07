Kaya Çilingiroğlu'nun sevgilisi Seda Sevin 37 yaşına girdi. Sevin, doğum gününü sevgilisi Kaya Çilingiroğlu ile baş başa kutladı
Baş başa kutlama
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Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz eylül ayında moda danışmanı ve oyuncu Seda Sevin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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Seda Sevin'in önceki gün 37 yaşına bastı. Sevgililer baş başa kutlama yaptı. Sevin sevgilisi Çilingiroğlu ile fotoğrafını, "İyi ki doğdum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
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Kaya Çilingiroğlu sevgilisini geçtiğimiz kış kızı Zehra iki ay önce de oğlu Hüseyin Kaya ile tanıştırmıştı.
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Çilingiroğlu sevgilisi Seda Sevin ile ilgili dostlarına, "Seda'yı çok seviyorum. Her an sürpriz yapabilirim" demişti.
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