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Baş Belası dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Bundan sonra yokum!

25.07.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan yeni polisiye yaz dizisi Baş Belası’nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı Baş Belası dizisinin yeni bölüm fragmanında başkomiser Şahin (Seçkin Özdemir), kendisini tehlikeli bir durumun içerisine sokar. Şahin’in ekibinin zor durumda olduğunu gören İpek ise yeteneklerini kullanır. Baş Belası dizisi 25 Temmuz Pazar günü ATV ekranlarında!

Baş Belası dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Bundan sonra yokum!

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir’in yer aldığı Baş Belası dizisi, her Pazar günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Polisiye kategorisinde olan Baş Belası dizisi, ilgi çekici konusu ile izleyicilerden beğeni topluyor. Baş Belası dizisinin 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Baş Belası dizisinin yeni bölümünde ne oluyor?

BAŞ BELASI YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.

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Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.

BAŞ BELASI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Şahin'in Yener'in üzerine yürümesi cinayet bürodaki herkes tarafından duyulmuştur. Ekip, başkomiserleri için endişeliyken, Mehmet Amir, Şahin'e soruşturma açılmaması için bir çözüm yolu bulur. Bir at çiftliğinde çıkan yangının ardından bulunan ceset ekibi harekete geçirir. Şahin kendisi hakkında verilecek karara aldırış etmeden olay yerine gider.

İpek okulda yapılacak gösteri için Görkem'le birlikte bir dans performansı hazırlar. Ancak olay yerinde yaşadığı kaza nedeniyle İpek dansa katılamaz. Birol'un kılık değiştirmiş haline aşık olduğunu düşünen Nazlı, boşanmak için direttiği şartlardan vazgeçer. Nazlı'nın bu ani karar değişikliği Birol'u şaşırtır. Nazlı üzgün bir anında İpek'e patlar.


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