Başak Sayan'ı yıkan ölüm haberi! Instagram hesabından duyurdu

17 yaşındaki köpeği Max'in tedavisi için uğraşan Başak Sayan acı haberle yıkıldı. Ünlü oyuncu ve yazar Sayan'ın 'Tam 17 sene her anımda yanımdaydı benim. Bütün zor ve iyi zamanlarımda' dediği Max hayatını kaybetti. Başak Sayan, kalp yetmezliği olan köpeğini geçtiğimi ay tedavi ettirmiş ve takipçilerinden dua istemişti.

Başak Sayan, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal notla duyurdu.

'9 YAVRUNUN EN ZAYIFI AMA SAVAŞÇIYDI'

Köpeğiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Başak Sayan şu ifadeleri kullandı:

3 gün önce doğum günüydü. 15.Kasım.2001 doğumluydu. 17 yılı geride bıraktı o gün. Doğduğu günü hatırlıyorum da; 9 yavrunun en zayıfı ama savaşçısıydı. Bu kadar uzun süre hayatta kalması da bu yüzden. Görür görmez aşktı bizimki. Tam 17 sene her anımda yanımdaydı benim. Bütün zor ve iyi zamanlarımda.

Her gece ona sarılarak uyudum ben doğduğundan beri. Evlendikten sonra da eşimle aramızda yatmaya devam etti. Çok iyi huylu bir candı. Gözümün içine öyle bir bakardı ki içim erirdi. Dün gece çok kötüleşti aniden. Sabaha kadar titreyip ağlayarak inledi. Sabaha kadar yanımda yatırıp sakinleştirmeye çalıştım ama sakinleşmedi bir türlü. Derken sabaha karşı 5 e doğru uyudu. Bugün sabah ona haftalardır yaptığım gibi şırınga ile suyumu içirdim, yemeğini yedirip ilaçlarını içirdim.