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Başakşehir'de asansörde dehşet anları! Kardeşini ölümden böyle kurtardı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 31.07.2019 10:50 | Son Güncelleme

Başakşehir'de oyun oynadığı ipi boynundan çıkarmayan çocuk asansörde dehşeti yaşadı. Bir kısmı dışarıda kalan ip asansör hareket edince çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuğu boğulmaktan asansöre beraber bindiği ablası kurtardı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kayaşehir Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.

KÜÇÜK ÇOCUK ASANSÖR KABİNİNDE ASILI KALDI

Sitenin bahçesinde oynayan 3 çocuk, eve gitmek için asansöre bindi. Çocuklardan biri oyun oynadıkları ve boynunda kalan iple asansöre bindi. İpin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı. Asansör hareket edince ip 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk kabinin içinde asılı kaldı.

Asansöre beraber bindiği iki-üç yaş büyük ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı. Kabini durduran kız çocuğu, çocuğun boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
asansör Başakşehir Çocuk İp

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah korumuş aferin o ablaya hiç beklemeden hemen müdahele ediyo başkası olsa napacağını şaşırır
izlerken kanım dondu ????
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