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Başarılı insanların her gün aynı kombinleri yapmasını açıklayan 8 mantıklı sebep!

Seray Üstün Seray Üstün 10.02.2021 16:05 | Son Güncelleme:
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Başarılı insanların her gün aynı kombinleri yapmasını açıklayan 8 mantıklı sebep!

Medyatik isimlerin özel hayatları ve yaptığı işler toplumun çeşitli kesimleri tarafından merak konusu olmuştur. Gündelik hayatlarında yaptıkları eylemler, hobileri, prensipleri hatta kıyafetleri bile haber değeri taşıyan unsurlardır. Ünlülerin moda saplantıları ise merak edilen konuların başında gelir.

Başarılı isimlerin kıyafetleri genellikle yakından incelenir. Her gün aynı kıyafeti giymek üzerine bir akım olan “Kapsül Dolap” ilkesini uygulayan ünlü isimler arasında Einstein’dan Cem Yılmaz’a pek çok isim yer aldı. Peki bu isimler neden aynı kıyafetleri giyiyorlar? İşte kapsül dolap uygulamasının altında yatan mantıklı nedenler...

DAHA VERİMLİ KARARLAR ALMAK

obama

Barack Obama’nın başkanlık döneminde sadece gri ve mavi takım elbise giydiği bilinir. Obama özellikle seçtiği bu durumu ise, “Görüyorsunuz, giydiğim takım elbiseler sadece gri ve mavi. Karar vermem gereken şeylerin sayısını düşürmeye çalışıyorum. Ne yiyeceğim veya ne giyeceğim konusunda düşünüp kararlar almak istemiyorum. Çünkü bunlar dışında çok daha önemli kararlar almak zorundayım.” şeklinde açıklamıştı.

GÜNLÜK STRESİ AZALTMAK

dolap

Moda tutkunları her gün aynı kıyafet giymenin var olan anksiyete sorununu ciddi oranda azalttığını ortaya çıkarttı. Her sabah kıyafet konusunda karar vermeye çalışmak hem ciddi oranda bir zaman kaybı hem de stres yönetimi gerektirir. Günlük planlamalar içerisinde gidilecek yerlere uygun giymeye karar vermek bazı insanların ciddi anlamda zorlandığı bir ikilemdir.

ZAMANDAN TASARRUF ETMEK

Mark Zuckerberg

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg kapsül dolap uygulamasıyla hayatını daha kolay hale getiren isimler arasında yer alıyor. Zukerberg durumu, “Sabahları alınmayan bir anlamsız karar bile gerçekten önemli şeyler üzerinde verilecek daha iyi kararlara yol açar ve zamandan büyük tasarruf edebilmenize olanak sağlar.” sözleriyle belirtti.

DAHA İYİ HİSSETTİRİYOR

cem yılmaz

Ülkemizde Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz gibi sanat dünyasının başarılı isimleri kapsül dolap akımını savunuyor. Bu isimler kendilerini daha iyi hissettikleri kıyafetleri kombinlemeyi tercih ediyor.

BOŞA ENERJİ HARCAMANIN ÖNÜNE GEÇMEK

Christopher_Nolan

Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan kapsül dolap uygulamasını hayatına entegre eden isimlerden biri olarak biliniyor. Her gün ne giyeceğinin boşa harcanmış bir enerji olduğunu belirten Nolan, dolabını siyah pantolon, mavi gömlek ve rahat spor ayakkabılar ile donatmayı tercih ediyor.

DAHA ŞIK SEÇİMLER YAPMAK

einstein

Her gün aynı kıyafet modelleri üzerinden kombin yapmak aslında daha az seçenek varmış gibi görünse de aslında bu parçaların daha iyi bir şekilde kombinlenmesine imkan tanır. Albert Einstein, giydiği gri takım elbiseyle daha şık olduğunu düşünen isimlerden biri olarak biliniyor.

ÖZGÜN MODA ALGISI YARATMAK

Alice Gregory

Yazar Alice Gregory, şık görünmek için kapsül dolap uygulamasının ucuz ve kolay yöntem olduğunu savunuyor. Gregory bu durumu, “Üniforma fikriyle seçebileceğimiz bir kaç parça kıyafet özellikle açgözlü olmamızı engelliyor. Ayrıca insanı çok daha olgun hissettiriyor.” sözleriyle anlatmıştı. Bu kombinleme yöntemi aslında ünlü isimlerin kendilerine has olarak oluşturdukları moda algılarını da gözler önüne seriyor. Bu kombini nerede görseniz hangi ünlü isme ait olduğunu bilebilirsiniz.

GEREKSİZ HARCAMALARA ENGEL OLMAK

teve jobs

Farkında olarak ya da olmayarak aldığımız fazla kıyafetler yüzünden, daha verimli yerlere harcayabileceğimiz bütçemizden ve konsantremizden feragat ediyoruz aslında. Apple’ın mucidi Steve Jobs’un açıklaması dikkat çekici. Ne demiş Jobs; “Giyim tarzının ve felsefesinin oluşmasında 80’li yıllarda yaptığı bir Japonya gezisinde Sony Başkanı Akio Morota’dan aldığı bilgilerin de önemli yer ettiği düşünülen Jobs o gezide Sony fabrikasındaki çalışanların tek tip kıyafet giydiğini görüp nedenini sorunca Morata Japonya’da bir dönem yaşanan kıtlık nedeniyle böyle bir çözüm ürettiklerini daha sonra da bunun kurumsal bir kimlik haline geldiğini belirtiyor. Ve Jobs bu durumun işçilerin ne giymeleri gerektiğini düşünmeyerek işe odaklanmalarını sağladığını öğrenince giyim tarzı hakkında böyle bir stil geliştiriyor.” Steve Jobs, sürekli olarak giydiği siyah renk balıkçı yakalı trikolarıyla ve altına giydiği mavi kot pantolonuyla özdeşleşmiştir.

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