Başarılı insanların her gün aynı kombinleri yapmasını açıklayan 8 mantıklı sebep!

Başarılı isimlerin kıyafetleri genellikle yakından incelenir. Her gün aynı kıyafeti giymek üzerine bir akım olan “Kapsül Dolap” ilkesini uygulayan ünlü isimler arasında Einstein’dan Cem Yılmaz’a pek çok isim yer aldı. Peki bu isimler neden aynı kıyafetleri giyiyorlar? İşte kapsül dolap uygulamasının altında yatan mantıklı nedenler... DAHA VERİMLİ KARARLAR ALMAK Barack Obama’nın başkanlık döneminde sadece gri ve mavi takım elbise giydiği bilinir. Obama özellikle seçtiği bu durumu ise, “Görüyorsunuz, giydiğim takım elbiseler sadece gri ve mavi. Karar vermem gereken şeylerin sayısını düşürmeye çalışıyorum. Ne yiyeceğim veya ne giyeceğim konusunda düşünüp kararlar almak istemiyorum. Çünkü bunlar dışında çok daha önemli kararlar almak zorundayım.” şeklinde açıklamıştı. GÜNLÜK STRESİ AZALTMAK Moda tutkunları her gün aynı kıyafet giymenin var olan anksiyete sorununu ciddi oranda azalttığını ortaya çıkarttı. Her sabah kıyafet konusunda karar vermeye çalışmak hem ciddi oranda bir zaman kaybı hem de stres yönetimi gerektirir. Günlük planlamalar içerisinde gidilecek yerlere uygun giymeye karar vermek bazı insanların ciddi anlamda zorlandığı bir ikilemdir.

ZAMANDAN TASARRUF ETMEK Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg kapsül dolap uygulamasıyla hayatını daha kolay hale getiren isimler arasında yer alıyor. Zukerberg durumu, “Sabahları alınmayan bir anlamsız karar bile gerçekten önemli şeyler üzerinde verilecek daha iyi kararlara yol açar ve zamandan büyük tasarruf edebilmenize olanak sağlar.” sözleriyle belirtti. DAHA İYİ HİSSETTİRİYOR Ülkemizde Acun Ilıcalı ve Cem Yılmaz gibi sanat dünyasının başarılı isimleri kapsül dolap akımını savunuyor. Bu isimler kendilerini daha iyi hissettikleri kıyafetleri kombinlemeyi tercih ediyor. BOŞA ENERJİ HARCAMANIN ÖNÜNE GEÇMEK Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan kapsül dolap uygulamasını hayatına entegre eden isimlerden biri olarak biliniyor. Her gün ne giyeceğinin boşa harcanmış bir enerji olduğunu belirten Nolan, dolabını siyah pantolon, mavi gömlek ve rahat spor ayakkabılar ile donatmayı tercih ediyor. DAHA ŞIK SEÇİMLER YAPMAK Her gün aynı kıyafet modelleri üzerinden kombin yapmak aslında daha az seçenek varmış gibi görünse de aslında bu parçaların daha iyi bir şekilde kombinlenmesine imkan tanır. Albert Einstein, giydiği gri takım elbiseyle daha şık olduğunu düşünen isimlerden biri olarak biliniyor.