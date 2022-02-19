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Başarılı oyuncu Özge Borak 40 yaşına girdi

19.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Maske Kimsin Sen yarışmasında şampiyon olan Özge Borak, 40 yaşına girdi. Oyuncu mutluluğunu, sosyal medyada da paylaştı.

Başarılı oyuncu Özge Borak 40 yaşına girdi

Ünlü oyuncu Özge Borak geçtiğimiz gün 40 yaşına merhaba dedi. Son olarak Maske Kimsin Sen adlı yarışmada yer alan ve aslan karakteri ile birinciliği elde eden Borak, yeni yaşını sosyal medyadan da kutladı.

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Bir paylaşımda bulunan ve mutluluğu adeta gözlerinden okunan ünlü oyuncu, 'Yeni bir seriye geçiş yaptım. Hep dostlarıma söylediğim tavsiyeyi şimdi kendime veriyorum; Özge çok yaşa, geze, toza!" mesajını da paylaşımına ekledi.

Sultan Makamı, Ihlamurlar Altında, Eşref Saati ve İstanbullu Gelin gibi projelerde rol alan Özge Borak, son olarak Menajerimi Ara dizisinde rol alıyordu.

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Özge Borak
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