Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Başına bu da geldi! Müşteri dövme yaptırırken orgazm olunca dövme sanatçısı rahatsız olduğunu söyledi

Başına bu da geldi! Müşteri dövme yaptırırken orgazm olunca dövme sanatçısı rahatsız olduğunu söyledi

03.12.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki dövme sanatçısı Andreas Moore, vücudunun büyük bir bölümü mürekkeplerle kaplatmasıyla ünlü oldu. Dövmeni bir sanat ve tutku olduğunu ifade eden dövme sanatçısı Moore müşterilerinden biriyle yaşadığı ilginç bir olaydan söz etti. Müşterisine dövme yaptırdığı sırada orgazm olduğunu itiraf etti.

Başına bu da geldi! Müşteri dövme yaptırırken orgazm olunca dövme sanatçısı rahatsız olduğunu söyledi

İngiltere’nin Oxford şehrinde yaşayan 56 yaşındaki dövme sanatçısı Andreas Moore, 23 yaşındayken ilk dövmesini yaptırdığı ve o andan itibaren mürekkeplere büyük bir ilgi duyduğunu anlattı. Kendisine yaptığı dövmelerin özel ve önemli olduğunu belirten Moore, “Kulaklarım ve kafamın arkası gibi alanlar için gerektiğinde iki ayna kullanarak yaptığım birçok çalışma da dahil olmak üzere kendime kapsamlı bir şekilde dövme yaptım. Yüzümün bir kısmı hariç tüm vücudum tamamen dövmeli” dedi. 30 yılı aşkın süredir dövme sanatçılığı yapan Moore, özellikle bir müşterisiyle yaşadığı deneyimi unutmadığını dile getirdi.

“GÖRDÜĞÜMDE İNANAMADIM”

1

Müşterisinin kalçasına dövme yapmak için işleme başladığını ifade eden Moore, “Dövme yaptığımda orgazm olan bir müşterim vardı. Kalçasına dövme yapıyordum ve bittiğinde ayağa kalktı. Yüzüstü uzandığı banka baktığımda rahatsız edici bir tortu gördüm. Gördüğüme inanamadım” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

Şaşırtan orgazm itirafı! “Partnerimle bile yaşamadım”

 Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

 Vajinasına dövme yaptırdı! Tam 6 saat boyunca...

Vajinasına dövme yaptırdı! Tam 6 saat boyunca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
“Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”“Hangi durumda dayı, hangi durumda amca diyorsunuz?”
Şehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılarŞehrin en işlek caddesinde bir anda soyunmaya başladılar
Kiraladığı seks işçisini öldürüp petrol varilinde yaktı!Kiraladığı seks işçisini öldürüp petrol varilinde yaktı!
Anahtar Kelimeler:
orgazm dövme

En Çok Okunan Trend Haberler

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti affetmedi! Öyle bir intikam aldı ki...

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Görüntüsü şaşkına çevirdi

Yaşına kimseyi inandıramıyor! Görüntüsü şaşkına çevirdi

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

Denizden sırılsıklam çıktığı anı paylaştı! İçine hiçbir şey giymedi

Bebeğini teknesinden kapan timsahla güreşti! Yine de olmadı

Bebeğini teknesinden kapan timsahla güreşti! Yine de olmadı

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Hem etkileyici hem bütçe dostu! 1000 TL altı erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.