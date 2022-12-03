Başına bu da geldi! Müşteri dövme yaptırırken orgazm olunca dövme sanatçısı rahatsız olduğunu söyledi

İngiltere’nin Oxford şehrinde yaşayan 56 yaşındaki dövme sanatçısı Andreas Moore, 23 yaşındayken ilk dövmesini yaptırdığı ve o andan itibaren mürekkeplere büyük bir ilgi duyduğunu anlattı. Kendisine yaptığı dövmelerin özel ve önemli olduğunu belirten Moore, “Kulaklarım ve kafamın arkası gibi alanlar için gerektiğinde iki ayna kullanarak yaptığım birçok çalışma da dahil olmak üzere kendime kapsamlı bir şekilde dövme yaptım. Yüzümün bir kısmı hariç tüm vücudum tamamen dövmeli” dedi. 30 yılı aşkın süredir dövme sanatçılığı yapan Moore, özellikle bir müşterisiyle yaşadığı deneyimi unutmadığını dile getirdi.

“GÖRDÜĞÜMDE İNANAMADIM”

Müşterisinin kalçasına dövme yapmak için işleme başladığını ifade eden Moore, “Dövme yaptığımda orgazm olan bir müşterim vardı. Kalçasına dövme yapıyordum ve bittiğinde ayağa kalktı. Yüzüstü uzandığı banka baktığımda rahatsız edici bir tortu gördüm. Gördüğüme inanamadım” diye konuştu.