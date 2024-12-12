Başka kadından bir çocuğu daha olduğu söyleniyordu! Hacı Sabancı'nın babalık davasında beklenmedik gelişme! Ek süre talebi...

2021 yılında Nazlı Kayı ile nikah masasına oturan ünlü iş insanı Hacı Sabancı’ya geçtiğimiz aylarda Fatma D. tarafından babalık davası açılmıştı. Başka bir kadından çocuğu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'nın adı bu dava ile uzun süre magazin manşetlerinde kaldı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştı ve çift, Los Angeles’ta bir otelde tatil yaptı.

Bu tatilden sonra 2015’e kadar görüşmeyen Hacı Sabancı ile Fatma D., ara ara otellerde buluştu. Çiftin arası 2019 yılında bozulunca Fatma D., başka bir kişiyle evlilik yaptı. Ancak bu evliliği uzun sürmedi.

Boşanmak için Hacı Sabancı'dan yardım isteyen Fatma D. ile Sabancı o dönem yeniden görüştü ve o gece çift birliktelik yaşadı. Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021’de ‘Uzay’ isminde bir erkek çocuğu doğurdu.

Fatma D.’nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açtı ve Fatma D.'de Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.

DNA TESTİ İSTENDİ

Fatma D. mahkemeden 3 yaşındaki Uzay'ın daha fazla mağdur olmaması için ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocuk ile davalı baba arasındaki soybağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini istedi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Fatma D. çocuğu ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na gitti ve Hacı Sabancı ile DNA örneklerinin eşleşip eşleşmediğinin tespiti için gerekli testleri verdi.

EK SÜRE İSTEDİ

Hacı Sabancı’nın yurtdışında olduğu için henüz mahkeme kalemine gitmediği ve bir hafta ek süre istediği öğrenildi.