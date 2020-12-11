Başpınar Tabiat Parkı tam bir oksijen deposu! Başpınar Tabiat Parkı nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir?

Koronavirüs salgını süresince vatandaşların seyahat alışkanlıklarında da değişiklikler görülüyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda vatandaş, doğayla baş başa kalabilecekleri bir ortam arayışına girerken ülkenin dört bir yanındaki doğal güzellikler de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yerlerden bir tanesi de Isparta Başpınar Tapiat Parkı. Başpınar Tabiat Parkı Aksu ve Sorgun Göleti, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Peki, Sorgun Göleti nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir? Başpınar Tabiat Parkı konaklama imkanları neler?

TAM BİR OKSİJEN DEPOSU

Başpınar Tabiat Parkı mesire alanı iken 11.07.2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edildi. 3 bin 950 dekarlık alana sahip olan tabiat parkının tamamı devlet ormanı statüsünde. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları üstün manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, doğal güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileri, bölgenin görülmeye değer yerlerini oluşturuyor.

Bölgeye gidecek olan vatandaşlar konaklama seçeneklerini de merak ediyor. Tabiat parkı içerisinde 8 adet bungalov evde konaklamak mümkün. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun göleti de ziyaretçilerine güzel bir manzara sunuyor.