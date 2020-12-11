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Başpınar Tabiat Parkı tam bir oksijen deposu! Başpınar Tabiat Parkı nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir?

Hande Öztürk Hande Öztürk 11.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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Başpınar Tabiat Parkı tam bir oksijen deposu! Başpınar Tabiat Parkı nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir?

Başpınar Tabiat Parkı ve Sorgun Göleti, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Peki, Başpınar Tabiat Parkı nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir?

Koronavirüs salgını süresince vatandaşların seyahat alışkanlıklarında da değişiklikler görülüyor. Pandemi nedeniyle çok sayıda vatandaş, doğayla baş başa kalabilecekleri bir ortam arayışına girerken ülkenin dört bir yanındaki doğal güzellikler de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu yerlerden bir tanesi de Isparta Başpınar Tapiat Parkı. Başpınar Tabiat Parkı Aksu ve Sorgun Göleti, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Peki, Sorgun Göleti nerede? Sorgun Göleti'ne nasıl gidilir? Başpınar Tabiat Parkı konaklama imkanları neler?

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aksu

ısparta

TAM BİR OKSİJEN DEPOSU

Başpınar Tabiat Parkı mesire alanı iken 11.07.2011 tarihinde tabiat parkı olarak ilan edildi. 3 bin 950 dekarlık alana sahip olan tabiat parkının tamamı devlet ormanı statüsünde. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları üstün manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, doğal güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileri, bölgenin görülmeye değer yerlerini oluşturuyor.

ısparta

Bölgeye gidecek olan vatandaşlar konaklama seçeneklerini de merak ediyor. Tabiat parkı içerisinde 8 adet bungalov evde konaklamak mümkün. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun göleti de ziyaretçilerine güzel bir manzara sunuyor.

başpınar

BAŞPINAR TABİAT PARKI NEREDE?

Endemik bitki bulunmayan parkta, karaçam, saçlı meşe, titrek kavak ve ardıç ağaçlarının meydana getirdiği ormanlık alanlar ve içerisinde az da olsa ıhlamur, dişbudak, çınar ve sedir ağaçları yer alıyor. Tabiat parkının sınırları içerisinde 3 tane pınar bulunuyor ve parka ismini veren Başpınar ise en önemli pınar olarak geçiyor. Parkta; yaylacılık, kampçılık, yüzme, dinlenme ve piknik gibi keyifli aktiviteler yapılabiliyor.

tabiat parkı

Başpınar Tabiat parkı Isparta ilinin Aksu ilçesi sınırlarında yer alıyor. Sorgun Barajı yolu üstündeki park, Aksu ilçe merkezine ise 8 km uzaklıkta. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar Başpınar Tabiat Parkı'na nasıl gidilir sorusunun yanıtını da merak ediyor. Aksu ilçe merkezinden Zindan Mağarası'na giden yol üstünde sırasıyla Zindan Mağarası ve balık çiftlikleri geçildikten sonra tabiat parkına ulaşılabiliyor. Yaylada içme suyu olarak kullanılabilen bir kaynak da bulunuyor.

aksu

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Saha eko turizm anlamında ciddi bir potansiyeli olan bölgeye, özellikle yaz aylarında Antalya'dan çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bölge özellikle botanik turlar, yaban hayatı gözlemleme ve çadırlı kamp açısından oldukça uygun. Bölgede Aksu ilçe merkezinden başlayıp, sırasıyla Zindan Mağarası, alabalık çiftlikleri, Başpınar Tabiat Parkı'ndan geçerek en son olarak da Sorgun Barajı'na ulaşan ve sert bir eğitm olmayan bir bisiklet parkuru da yer alıyor.

tabiat parkı

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