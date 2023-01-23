Başrollerini Burcu Özberk ve Murat Boz’un paylaştığı “Rüyanda Görürsün” filminden ilk fragman geldi

Başrollerini Burcu Özberk ve Murat Boz’un paylaştığı Rüyanda Görürsün filminin fragmanı beğeni topladı. Senaryosunun Umut Açıkalın, Ferhat Ergün ve Serhat Solmaz’ın kaleminden çıktığı ifade edilen film Burcu Özberk ve Murat Boz hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Özberk sosyal medyadan yaptığı paylaşımda filmin fragmanını paylaşarak, “Ayy fragman gelmiş. Gülmeye hazır mısınız? Peki hayal kurmaya? Yorumlarınızı bekliyorum” notunu ekledi.

RÜYANDA GÖRÜRSÜN FİLMİNİN KONUSU

Tüm aşklar tanışmakla başlayıp kavuşmakla veya ayrılmakla biterken Engin (Murat Boz) ve Pelin'in (Burcu Özberk) hikayesi kavuşmakla başlıyor. Film, aşka ve evliliğe inanmayan Engin ile Pelin'i bir rüyada buluşturuyor. Güce, başarıya ve lüks yaşama değer veren iş insanı Engin, hayatta her istediğini elde ederken orta sınıf bir ailenin kızı olan naif, hayalperest ve güçlü Pelin onu olduğu gibi kabul edecek beyaz atlı prensini beklemesi gerektiğine inanıyor. İkilinin yolları bir partide kesişiyor ve ne olduğunu hatırlamadıkları gecenin sonunda kendilerini iki yıldır evli oldukları bir rüyada buluyorlar. Önceleri birbirine tahammül edemeyen Pelin ve Engin bu kabustan uyanmak için türlü yollar denerken, yaşadıklarının etkisiyle giderek birbirine bağlanıyor. Tam kabusları aile oldukları ve sonsuza dek sürmesini istedikleri bir rüyaya dönüşecekken eski hayatlarında, birbirlerinden uzak iki aşık olarak uyanıyorlar. Artık aşklarını rüya gibi bir hikayeye dönüştürme yolunda kaderleri kendi ellerinde.