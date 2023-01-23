Yılın en kötülerinin belirlendiği Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı! “Blonde” filmi başı çekiyor

Sinema dünyasının Oscar Ödülleri’nin ardından en kötü yapımlarını belirlediği ödül töreni Altın Ahududu (Razzie) için adaylıkları açıklandı. Andrew Dominik imzalı, Ana de Armas başrollü "Blonde" En Kötü Film, En Kötü Yönetmen, En Kötü Senaryo dahil olmak üzere tam 8 kategoride aday gösterildi. İşte 2023 yılının Altın Ahududu (Razzie) Ödülü adaylıkları...
En Kötü Film
- Blonde
- Disney’s Pinocchio
- Good Mourning
- The King’s Daughter
- Morbius
En Kötü Erkek Oyuncu
- Machine Gun Kelly / Good Mourning
- Pete Davidson (Seslendirme) / Marmaduke
- Tom Hanks / Disney’s Pinocchio
- Jared Leto / Morbius
- Sylvester Stallone / Samaritan
En Kötü Kadın Oyuncu
- Ryan Kiera Armstrong / Firestarter
- Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion
- Diane Keaton / Mack & Rita
- Kaya Scodelario / The King’s Daughter
- Alicia Silverstone / The Requin
En Kötü Yeniden Çevrim/Uyarlama/Devam Filmi
- Blonde
- 365 Days: This Day & The Next 365 Days
- Disney’s Pinocchio
- Firestarter
- Jurassic World: Dominion
En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu
- Pete Davidson / Good Mourning
- Tom Hanks / Elvis
- Xavier Samuel / Blonde
- Mod Sun / Good Mourning
- Evan Williams / Blonde
En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu
- Adria Arjona / Morbius
- Lorraine Bracco (seslendirme) Disney’s Pinocchio
- Penelope Cruz / The 355
- Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter
- Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend
En Kötü Ekran Çifti
- Machine Gun Kelly & Mod Sun / Good Mourning
- Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri / Blonde
- Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) / Elvis
- Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları / Blonde
- İkisi de 2022'de çıkan "365 Gün" Devam Filmleri
En Kötü Yönetmen
- Judd Apatow / The Bubble
- Machine Gun Kelly & Mod Sun / Good Mourning
- Andrew Dominik / Blonde
- Daniel Espinosa / Morbius
- Robert Zemeckis / Disney’s Pinocchio
En Kötü Senaryo
- Blonde / Andrew Dominik, (Joyce Carol Oates romanından uyarlandı)
- Disney’s Pinocchio / Robert Zemeckis & Chris Weitz (Carlo Collodi vakfı tarafından onaylanmadı)
- Good Mourning / Machine Gun Kelly & Mod Sun
- Jurassic World: Dominion / Emily Carmichael & Colin Trevorrow
- Morbius / Matt Sazama & Burk Sharpless