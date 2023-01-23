Yılın en kötülerinin belirlendiği Altın Ahududu Ödülleri’nin adayları açıklandı! “Blonde” filmi başı çekiyor

Sinema dünyasının Oscar Ödülleri’nin ardından en kötü yapımlarını belirlediği ödül töreni Altın Ahududu (Razzie) için adaylıkları açıklandı. Andrew Dominik imzalı, Ana de Armas başrollü "Blonde" En Kötü Film, En Kötü Yönetmen, En Kötü Senaryo dahil olmak üzere tam 8 kategoride aday gösterildi. İşte 2023 yılının Altın Ahududu (Razzie) Ödülü adaylıkları...

En Kötü Film

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

En Kötü Erkek Oyuncu

Machine Gun Kelly / Good Mourning

Pete Davidson (Seslendirme) / Marmaduke

Tom Hanks / Disney’s Pinocchio

Jared Leto / Morbius

Sylvester Stallone / Samaritan

En Kötü Kadın Oyuncu

Ryan Kiera Armstrong / Firestarter

Bryce Dallas Howard / Jurassic Park: Dominion

Diane Keaton / Mack & Rita

Kaya Scodelario / The King’s Daughter

Alicia Silverstone / The Requin

En Kötü Yeniden Çevrim/Uyarlama/Devam Filmi

Blonde

365 Days: This Day & The Next 365 Days

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu

Pete Davidson / Good Mourning

Tom Hanks / Elvis

Xavier Samuel / Blonde

Mod Sun / Good Mourning

Evan Williams / Blonde

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Adria Arjona / Morbius

Lorraine Bracco (seslendirme) Disney’s Pinocchio

Penelope Cruz / The 355

Bingbing Fan / The 355 & The King’s Daughter

Mira Sorvino / Lamborghini: The Man Behind the Legend

En Kötü Ekran Çifti

Machine Gun Kelly & Mod Sun / Good Mourning

Yanıltıcı Beyaz Saray Yatak Odası Sahnesindeki Her İki Gerçek Hayat Karakteri / Blonde

Tom Hanks & Lateks Kaplı Yüzü (ve Gülünç Aksanı) / Elvis

Andrew Dominik & Ve Kadınlarla Olan Sorunları / Blonde

İkisi de 2022'de çıkan "365 Gün" Devam Filmleri

En Kötü Yönetmen

Judd Apatow / The Bubble

Machine Gun Kelly & Mod Sun / Good Mourning

Andrew Dominik / Blonde

Daniel Espinosa / Morbius

Robert Zemeckis / Disney’s Pinocchio

En Kötü Senaryo