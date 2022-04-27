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Başrollerini Florence Pugh ve Harry Styles’in paylaştığı “Don’t Worry Darling” filminden ilk görsel paylaşıldı

27.04.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Warner Bros’un CinemaCon sunumunda gösterime sunduğu “Don’t Worry Darling” filminden ilk görsel geldi. Filmin fragmanında yer alan sevişme sahneleri şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Başrollerini Florence Pugh ve Harry Styles’in paylaştığı “Don’t Worry Darling” filminden ilk görsel paylaşıldı

Midsommar'ın yıldızı Florence Pugh'un, 1950'lerde endişeli bir ev kadınını canlandırdığı "Don't Worry Darling" filminin uzun bir fragmanı, Warner Bros. Discovery paneli sırasında Las Vegas'taki 2022 CinemaCon'da gösterildi. Yönetmen koltuğunda Olivia Wilde’in oturduğu ve Van Dyke kardeşlerin orijinal senaryosuna dayanan "Don't Worry Darling" filminin sevişme sahneleri çok konuşuldu.

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Fragmanının henüz paylaşılmadığı "Don't Worry Darling" filminin yayınlanan ilk görselinde başrol oyuncularının sevişme sahnesinden bir kesit sunuldu. Yönetmen Olivia Wilde'ın oyuncu olarak da yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Chris Pine, Gemma Chan, Nick Kroll, Douglas Smith gibi isimler bulunuyor. Psikolojik gerilim türündeki filmin 23 Eylül'de vizyona girmesi planlanıyor.

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