Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Sinema Tv
    4. Başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin 2.sezon vizyon tarihi belli oldu

    Başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin 2.sezon vizyon tarihi belli oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.07.2024 15:17
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Başrollerinde Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı'nın yer aldığı dizi, "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan toplayan dizinin ikinci sezonu 12 Eylül'de gösterilecek.

    Başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin 2.sezon vizyon tarihi belli oldu

    Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ romanından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezonun tanıtımı hayranlarının beğenisine sunuldu. Senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden, Tülin Özen, Erol Babaoğlu, Nergis Öztürk, Nihal Koldaş, Osman Albayrak, Tuğba Çom, Yasemin Szawlowski, Furkan Kalabalık, Haydar Şahin, Bilgesu Akın, Tülin Ece Giurioli, Şafak Topal ve Daniel Copeland da yer alıyor.

    Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabından "Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. sezonun kapısı 12 Eylül’de açılıyor." notuyla paylaşıldı.


    Express
    10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine oturarak öldürdü10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine oturarak öldürdü
    Anahtar Kelimeler:
    Hazal Kaya Selahattin Paşalı Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Galeriden araç aldı, daha eve dönemeden hayatının şokunu yaşadı

    Galeriden araç aldı, daha eve dönemeden hayatının şokunu yaşadı

    'Senin gibi devletten maaş alanları...' Canlı yayında gerilim!

    'Senin gibi devletten maaş alanları...' Canlı yayında gerilim!

    10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine oturarak öldürdü

    10 yaşındaki evlatlık oğlunun üzerine oturarak öldürdü

    Esnaf nar suyu için 1200 TL alınca turist şikayetçi oldu! Parası iade edildi

    Esnaf nar suyu için 1200 TL alınca turist şikayetçi oldu! Parası iade edildi

    Hamile kadın kocasını başka bir kadınla yakınlaşırken yakaladı

    Hamile kadın kocasını başka bir kadınla yakınlaşırken yakaladı

    Görenler baba kız zannediyor! Gerçek bambaşka...

    Görenler baba kız zannediyor! Gerçek bambaşka...

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

    Yazın bir çift Crocs yeter! Ayaklarınızı konforla buluşturun

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.