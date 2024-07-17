Başrollerini Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın paylaştığı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin 2.sezon vizyon tarihi belli oldu

Charles King’in “Midnight At The Pera Palace“ romanından uyarlanan "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinin 2. sezonun tanıtımı hayranlarının beğenisine sunuldu. Senaryosunu Elif Usman, Aksel Bonfil ve Ekin Akçay'ın kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Güven Murat Akpınar, Nezaket Erden, Tülin Özen, Erol Babaoğlu, Nergis Öztürk, Nihal Koldaş, Osman Albayrak, Tuğba Çom, Yasemin Szawlowski, Furkan Kalabalık, Haydar Şahin, Bilgesu Akın, Tülin Ece Giurioli, Şafak Topal ve Daniel Copeland da yer alıyor.
Netflix Türkiye'nin resmi X (Twitter) hesabından "Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. sezonun kapısı 12 Eylül’de açılıyor." notuyla paylaşıldı.
Pera Palas’ta Gece Yarısı 2. sezonun kapısı 12 Eylül’de açılıyor. https://t.co/m3JqW9HXCz pic.twitter.com/dvkoZDSgmx— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) July 17, 2024