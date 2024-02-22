Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği 'Eflatun' filminin vizyon tarihi kesinleşti... Afişi beğeni topladı

Yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un üstlendiği film, görme engelli bir kadın ile sesine aşık olduğu adamın hikayesini konu alıyor. Eflatun filminin oyuncu kadrosunda ise Krem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'na Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek eşlik ediyor. Filmin sosyal medyadan paylaşılan afişi bile hayranlarından tam not almayı başardı.

EFLATUN FİLMİNİN KONUSU

Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur. (AA)

Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır





