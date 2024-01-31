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    4. Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor... "Kendimi yalnız hissediyordum"

    Kendisi 103 karısı 49 yaşında! Dünya bu evliliği konuşuyor... "Kendimi yalnız hissediyordum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    31.01.2024 14:21 | Son Güncelleme:
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    Hindistan'da yaşayan 103 yaşındaki Habib Nazar, kendisinin yarısı yaşından da küçük bir kadınla evlenerek viral oldu. Daha önceki evliliklerindeki eşlerinin vefat etmesi üzerine kendisini yalnız hissettiğini dile getirerek yeni bir aşka yelken açan Nazar ve 49 yaşındaki eşinin evliliği tüm dünyada konuşulmayı başardı.

    Hindistan'ın Bhopal şehrinin Itwara bölgesinde düzenlenen İslami bir düğün töreniyle 103 yaşındaki Habib Nazar ve 49 yaşındaki Firoz Jahan'la dünya evine girdi. Düğüne ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmasından sonra kısa sürede viral olmayı başardı. Çift geçen yıldan beri evli olmasına rağmen düğünleri bu ay viral oldu. Videoda, Nazar ve eşi törenlerinin ardından evlerine dönerken görülüyor.

    "HİÇBİR TIBBİ SORUNU YOK"

    İki eşinin vefat etmesinden sonra kendisini yalnız hissetmeye başladığını söyleyen Nazar, "Ben 103 yaşındayım ve eşim 49 yaşında. İlk kez Nashik'te evlenmiştim. O vefat ettikten sonra tekrar evlenmek için Lucknow'a gittim. İkinci eşim de bu dünyadan ayrıldı. Kendimi yalnız hissediyordum. Bu yüzden tekrar evlendim" dedi.

    Jahan da ilk eşinin vefatından sonra bu ikinci evliliğini yaptı. Jahan'ın bakacak kimsesi olmadığı için bu evliliği kabul ettiği iddia edilirken 49 yaşındaki kadın, "Kocam kesinlikle iyi ve hiçbir tıbbi sorunu yok. Hiçbir şeyin eksikliğini hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

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