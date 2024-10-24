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  4. Başrolünde Can Yaman'ın yer aldığı 'El Turco' dizisinden fragman! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

Başrolünde Can Yaman'ın yer aldığı 'El Turco' dizisinden fragman! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
24.10.2024 17:46
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Can Yaman'ın başrolünde yer aldığı Orhan Yeniaras'ın 'El Turco - II. Viyana Kuşatmasının Bilinmeyen Yönleri' romanından esinlenen 'El Turco' dizisini ilk fragmanı yayınlandı. GAİN'de izleyiciyle buluşacak dizi İngilizce olarak çekildi.

Başrolünde Can Yaman'ın yer aldığı 'El Turco' dizisinden fragman! Fragmanı bile heyecanlandırmaya yetti

Kerem Deren ve Çişil Hazal Tenim'in kaleme aldığı 'El Turco'nun yönetmenliğini Uluç Bayraktar üstlendi. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Will Kemp, David Nykl, Kieran O’Reilly, Veronica Ferres ve Maddalena Aragão yer alıyor.

EL TURCO DİZİSİNİN KONUSU

1683'teki İkinci Viyana Kuşatması'nda yaralandıktan sonra yerleştiği Kuzey İtalya'daki Moana köylüleri tarafından bakılan ve daha sonra derebeylerine ve onların ağır
vergilerine karşı başarılı bir köylü ayaklanması örgütleyen Osmanlı askeri Balaban Ağa'nın hikâyesini anlatıyor.

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Can Yaman
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