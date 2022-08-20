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Başrolünü Özge Borak’ın üstlendiği Leyla Atakan’ın hayatını anlatan “Leyla Hanım” filmine ödül geldi

20.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı unvanına sahip olan Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmi festivallere hızlı bir giriş yaptı. Türkiye’de halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, “En İyi Belgesel Ödülünü” kazandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle hayata geçirilen Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım belgesel filmi, ulusal ve uluslararası festivallerden ödüllerle dönüyor. 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, IFA İstanbul Film Ödülleri ve Berlin İndie Film Awards’tan ödülle dönen Leyla Hanım belgesel filmi, Anatolian Film Awards’ta (Uluslararası Anadolu Film Ödülleri) En İyi Belgesel Ödülünü kazandı. (İHA)

LEYLA HANIM FİLMİ HAKKINDA

KAPAK YENİ2

Filmin oyuncu kadrosunda Leyla Atakan karakterine hayat veren Özge Borak’ın dışında Beyti Engin, Serhan Arslan, Bekir Aksoy, Devrim Nas, Anıl Taşezen, Barış Kıralioğlu, Belma Canciğer ve Aylin Aras gibi isimler yer alıyor. Film, 1968 yılında İzmit Belediye Başkanı olarak göreve başlayan ve 11 Şubat 1971 tarihinde geçirdiği trafik kazasında üç meclis üyesi yol arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Leyla Atakan’ın hayatını anlatıyor. Yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini İlke İşisağ üstleniyor.

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Özge Borak
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