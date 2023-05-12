Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği “Aktris” dizisinden ilk fragman geldi! Hayranlarını heyecanlandırdı

Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği “Aktris” dizisinden ilk fragman geldi! Hayranlarını heyecanlandırdı

12.05.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Aktris dizisi, Disney+’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 31 Mayıs’ta ilk bölümüyle ekrana gelecek olan dizinin fragmanını Pınar Deniz sosyal medya hesabından paylaştı.

Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği “Aktris” dizisinden ilk fragman geldi! Hayranlarını heyecanlandırdı

Yargı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte güzel oyuncu Pınar Deniz yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Suç ve gerilim öğelerini barındıran Aktris dizisinde Yasemin Derin karakterine hayat vermeye hazırlanan Deniz sosyal medya hesabından fragmanı “Bazen olan olmuştur ve hiçbir sebebi yoktur” notuyla paylaştı. Deniz’in paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

AKTRİS DİZİSİ HAKKINDA

1

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu yer alırken onlara Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor. Dizi gündüz ışıltılı bir hayat yaşarken gece olduğunda karanlık bir dünyaya adım atan Türkiye’nin en ünlü yıldızının hayatını anlatıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...Rekabet başladı! İşte haftanın filmleri...
Canlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktüCanlı yayında saldırdı! 18 kez bıçakladı... Yetmedi kaynar su döktü
65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki eşinden cevap! “Mutluyuz”65 yaşındaki belediye başkanın 16 yaşındaki eşinden cevap! “Mutluyuz”
Anahtar Kelimeler:
Disney Pınar Deniz Uraz Kaygılaroğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Cinsel içerikli videosunu görünce şoke oldu! “O kadar inandırıcıydı ki..."

Dekolteli geceliğiyle şoy yaptı! Bacaklarını iki yana açınca...

Dekolteli geceliğiyle şoy yaptı! Bacaklarını iki yana açınca...

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

Evlat edindikleri çocuk 23 yaşında çıktı! “Bizi öldürmeye çalıştı”

İlginizi Çekebilir

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

İtalya şehir merkezinde patlama! Araçlar alevlerin arasında kaldı

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Tam 4 metre uzunluğunda! Çıkartılması bile 90 dakika sürdü

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

“Erkekler kesmeli” çıkışı gündem yarattı! “Sorumlu olmasından bıktım”

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Evde tek başına doğum yaptı! Bebeğini boğup çöpe attı

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.