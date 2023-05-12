Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği “Aktris” dizisinden ilk fragman geldi! Hayranlarını heyecanlandırdı

Yargı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte güzel oyuncu Pınar Deniz yeni projesini sosyal medya hesabından duyurdu. Suç ve gerilim öğelerini barındıran Aktris dizisinde Yasemin Derin karakterine hayat vermeye hazırlanan Deniz sosyal medya hesabından fragmanı “Bazen olan olmuştur ve hiçbir sebebi yoktur” notuyla paylaştı. Deniz’in paylaşımı kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

AKTRİS DİZİSİ HAKKINDA

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı dizinin başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu yer alırken onlara Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler eşlik ediyor. Dizi gündüz ışıltılı bir hayat yaşarken gece olduğunda karanlık bir dünyaya adım atan Türkiye’nin en ünlü yıldızının hayatını anlatıyor.



