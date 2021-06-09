Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

İnsanlar genellikle; duyduklarına kolay inanabilen, bilinmeyene merak duyan, herhangi bir olumsuz durumda da suçu başka şeylere yüklemeyi seven varlıklardır. Evden geç çıktığı için kaçan bir otobüsün suçlusu kişi için, yoldaki masum bir siyah kedi olabiliyor. Merdiven altından geçmemek, çayı yarım bırakmamak, kara kediyi uğursuz olarak görmek gibi durumlar kişilerin günlük yaşamını etkiliyor. Ülkemizde yaygın olan batıl inançları ele almak istedik.

AY VE GÜNEŞ TUTULMASINDA TENEKE ÇALMAK

Güneş tutulmasına saatler kalmışken bu inanışı incelememek olmaz. Eski zamanlarda insanlar, Ay ve Güneş tutulması yaşandığında kötü enerjinin oluştuğunu ve bunun doğal afetlere sebep olduğunu düşünmüşlerdir. Kötü enerjinin oluşmaması için tutulma zamanlarında teneke veya davul çalarak kendilerince önlem almışlardır. Günümüzde bizler, gelişen teknolojiden yararlanarak tutulmalarda gözlem yapmayı tercih ediyoruz.

YOLCULUĞA ÇIKAN KİŞİNİN ARKASINDAN SU DÖKMEK

Bu olayı yaşamayan yoktur. Yola çıkan kişiyi yolcu eden kişi veya kişiler giden kişinin arkasından temiz su dökerek yolunun temiz ve hızlı olması için temennide bulunurlar. Bunun yerine sokak hayvanları için kapının önüne bir tas su koymak daha işlevsel olabilir.