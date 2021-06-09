Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

İnsanlar genellikle; duyduklarına kolay inanabilen, bilinmeyene merak duyan, herhangi bir olumsuz durumda da suçu başka şeylere yüklemeyi seven varlıklardır. Evden geç çıktığı için kaçan bir otobüsün suçlusu kişi için, yoldaki masum bir siyah kedi olabiliyor. Merdiven altından geçmemek, çayı yarım bırakmamak, kara kediyi uğursuz olarak görmek gibi durumlar kişilerin günlük yaşamını etkiliyor. Ülkemizde yaygın olan batıl inançları ele almak istedik.
Güneş tutulmasına saatler kalmışken bu inanışı incelememek olmaz. Eski zamanlarda insanlar, Ay ve Güneş tutulması yaşandığında kötü enerjinin oluştuğunu ve bunun doğal afetlere sebep olduğunu düşünmüşlerdir. Kötü enerjinin oluşmaması için tutulma zamanlarında teneke veya davul çalarak kendilerince önlem almışlardır. Günümüzde bizler, gelişen teknolojiden yararlanarak tutulmalarda gözlem yapmayı tercih ediyoruz.
Bu olayı yaşamayan yoktur. Yola çıkan kişiyi yolcu eden kişi veya kişiler giden kişinin arkasından temiz su dökerek yolunun temiz ve hızlı olması için temennide bulunurlar. Bunun yerine sokak hayvanları için kapının önüne bir tas su koymak daha işlevsel olabilir.
Mezar ziyareti yapılırken mezarlıkta bulunan çiçekleri koparıp eve getirmek ve ağaçları kesmenin uğursuzluk getireceğine inanılıyor. Öyle ki bunu yapan kişinin evinden tez zamanda cenaze çıkacağı iddia ediliyor.
Esnaflar arasında çok yaygın olan bir batıl inançtır. Dükkanı açtıktan sonra ilk gelen kişinin yaptığı alışveriş sonrasında paranın bir kısmı niyet edilerek yere atılır. Böylece günün bereketli olacağına inanılır.
İnanışa göre ateşe su dökerek söndürmek kötü ruhları harekete geçirir. Bunu yapan kişi çarpılır ve ömrü boyunca hasta olur.
Orman yangınlarının arttığı yaz aylarında ateş yakmamanızı ve mangalınızı söndürmeden ormandan ayrılmamanızı rica ediyoruz.
Makas, bıçak gibi kesici aletler bir başkasına direkt verildiğinde kişiler arasında kavga çıkacağına inanılır. Bu nedenle aletlere tükürülerek diğer kişiye verilir. Kavga çıkar mı bilinmez ama bu durumun hijyenik olmadığı konusunda hemfikiriz.
İncir ağacı hurafelere en çok maruz kalan ağaç türüdür. Altında uyuyan kişilerine şeytanın musallat olacağı, ağaçtan düşen kişilerin de hemen öleceği inanışı yaygındır.
Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da çokça yapılan bir harekettir. İyi dilekler dileyerek suya atılan paraların kişinin şansını olumlu etkileyeceğine inanılır. Roma'da Aşk Çeşmesi, İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı bu durumun çokça yaşandığı yerlerdir.
Normal zamanda herhangi bir hayvanın pisliği kıyafetimize bulaştığında rahatsız oluruz. Ancak kuş pislediğinde bunu şans olarak görüp seviniriz. Bu durum yılbaşı öncesi yaşandığında kişi ikramiye bileti alır ve kaderlerinin değişeceğini düşünür. Biz kaderden önce düşünce şekillerinin değişmesini tercih ederdik.
Bazı yörelerde uluyan köpek uğursuzluk işareti olarak algılanır. Ezan saatinde uluyan köpeğin yakınlarında birinin cenazesinin çıkacağı inanışı yaygındır. Halbuki köpeğin uluması, havlaması kadar doğal bir durumdur.
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