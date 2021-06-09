Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

09.06.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerçeğe dayanmayan, mantıksal açıklaması olmayan batıl inanışlar toplumumuzda çok yaygındır. İnanmayan kişiler kişiler için gülüp geçilecek olaylar, maalesef takıntılı olanlar için hayatlarını etkileyecek boyutta olabiliyor.

Saçma gelse de çoğu kişi yapıyor! Popüler 10 batıl inanç

İnsanlar genellikle; duyduklarına kolay inanabilen, bilinmeyene merak duyan, herhangi bir olumsuz durumda da suçu başka şeylere yüklemeyi seven varlıklardır. Evden geç çıktığı için kaçan bir otobüsün suçlusu kişi için, yoldaki masum bir siyah kedi olabiliyor. Merdiven altından geçmemek, çayı yarım bırakmamak, kara kediyi uğursuz olarak görmek gibi durumlar kişilerin günlük yaşamını etkiliyor. Ülkemizde yaygın olan batıl inançları ele almak istedik.

AY VE GÜNEŞ TUTULMASINDA TENEKE ÇALMAK

Güneş tutulmasına saatler kalmışken bu inanışı incelememek olmaz. Eski zamanlarda insanlar, Ay ve Güneş tutulması yaşandığında kötü enerjinin oluştuğunu ve bunun doğal afetlere sebep olduğunu düşünmüşlerdir. Kötü enerjinin oluşmaması için tutulma zamanlarında teneke veya davul çalarak kendilerince önlem almışlardır. Günümüzde bizler, gelişen teknolojiden yararlanarak tutulmalarda gözlem yapmayı tercih ediyoruz.

YOLCULUĞA ÇIKAN KİŞİNİN ARKASINDAN SU DÖKMEK

Bu olayı yaşamayan yoktur. Yola çıkan kişiyi yolcu eden kişi veya kişiler giden kişinin arkasından temiz su dökerek yolunun temiz ve hızlı olması için temennide bulunurlar. Bunun yerine sokak hayvanları için kapının önüne bir tas su koymak daha işlevsel olabilir.

MEZARLIK ZİYARETİNDEN ÇİÇEK KOPARMAK

Mezar ziyareti yapılırken mezarlıkta bulunan çiçekleri koparıp eve getirmek ve ağaçları kesmenin uğursuzluk getireceğine inanılıyor. Öyle ki bunu yapan kişinin evinden tez zamanda cenaze çıkacağı iddia ediliyor.

SİFTAH PARASI ATMAK

Esnaflar arasında çok yaygın olan bir batıl inançtır. Dükkanı açtıktan sonra ilk gelen kişinin yaptığı alışveriş sonrasında paranın bir kısmı niyet edilerek yere atılır. Böylece günün bereketli olacağına inanılır.

Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!Batıl inançların yalnızca Türklere özgü olduğunu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte diğer ülkelere ait ilginç batıl inançlar!

ATEŞE SU DÖKÜLMEZ

İnanışa göre ateşe su dökerek söndürmek kötü ruhları harekete geçirir. Bunu yapan kişi çarpılır ve ömrü boyunca hasta olur.
Orman yangınlarının arttığı yaz aylarında ateş yakmamanızı ve mangalınızı söndürmeden ormandan ayrılmamanızı rica ediyoruz.

KESİCİ ALETLERE TÜKÜRMEK

Makas, bıçak gibi kesici aletler bir başkasına direkt verildiğinde kişiler arasında kavga çıkacağına inanılır. Bu nedenle aletlere tükürülerek diğer kişiye verilir. Kavga çıkar mı bilinmez ama bu durumun hijyenik olmadığı konusunda hemfikiriz.

İNCİR AĞACININ ALTINDA UYUNMAZ

İncir ağacı hurafelere en çok maruz kalan ağaç türüdür. Altında uyuyan kişilerine şeytanın musallat olacağı, ağaçtan düşen kişilerin de hemen öleceği inanışı yaygındır.

SUYA PARA ATMAK

Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da çokça yapılan bir harekettir. İyi dilekler dileyerek suya atılan paraların kişinin şansını olumlu etkileyeceğine inanılır. Roma'da Aşk Çeşmesi, İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı bu durumun çokça yaşandığı yerlerdir.

KAFAYA KUŞ PİSLEMESİ

Normal zamanda herhangi bir hayvanın pisliği kıyafetimize bulaştığında rahatsız oluruz. Ancak kuş pislediğinde bunu şans olarak görüp seviniriz. Bu durum yılbaşı öncesi yaşandığında kişi ikramiye bileti alır ve kaderlerinin değişeceğini düşünür. Biz kaderden önce düşünce şekillerinin değişmesini tercih ederdik.

KÖPEK ULUMASI UĞURSUZLUKTUR

Bazı yörelerde uluyan köpek uğursuzluk işareti olarak algılanır. Ezan saatinde uluyan köpeğin yakınlarında birinin cenazesinin çıkacağı inanışı yaygındır. Halbuki köpeğin uluması, havlaması kadar doğal bir durumdur.

Japonya’da evlilik teklifi de bir hayli ilginç! ‘Böyle teklif mi olur’ dedirtecek Japon teklifleriJaponya’da evlilik teklifi de bir hayli ilginç! ‘Böyle teklif mi olur’ dedirtecek Japon teklifleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatı kolaylaştıran ürünlerHayatı kolaylaştıran ürünler
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?Her gün aynı saatte uyanırsanız vücudunuzda neler olur?
Anahtar Kelimeler:
güneş tutulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

TikTok’un popüler isimleri! Bir de şarkı çıkarttılar

TikTok’un popüler isimleri! Bir de şarkı çıkarttılar

Uyku şekliniz kişiliğinizi ele veriyor

Uyku şekliniz kişiliğinizi ele veriyor

Doğal güzellikleriyle cezbediyor! Ziyaretçileri için gün sayıyor

Doğal güzellikleriyle cezbediyor! Ziyaretçileri için gün sayıyor

O şiir Masumlar Apartmanı’nın sezon finaline damga vurdu

O şiir Masumlar Apartmanı’nın sezon finaline damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Evlendikten sonraki 3 gün boyunca tuvalete gitmeleri yasak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Bir paylaşımlardan milyonlarca dolar kazanıyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Boyunlarındaki halkayı çıkarttıkları anda ölüyorlar

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Güvenlik drone ile sağlanıyor, kopya çeken 7 yıl hapis yatıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.