Japonya’da evlilik teklifi de bir hayli ilginç! ‘Böyle teklif mi olur’ dedirtecek Japon teklifleri

Japon halkı modern dünyaya adapte olmalarıyla beraber aslında yüzyıllardır devam eden geleneklerini de bir yandan yaşatıyorlar. Japonlar için aile en önemli kavramlardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Bu nedenle Japon erkekler evlilik tekliflerinde oldukça ilginç cümleleri tercih ediyor.

Japonya’da erkekler evlenmek istediklerini belirtmek için “İç çamaşırlarımı yıkar mısın, bana her gün miso çorbası yapar mısın?” gibi soruları kullanırlar. Bu sorulara ilk defa tanık oluyorsanız ‘Bu kişi evine aşçı ya da hizmetçi mi arıyor?’ diye düşünebilirsiniz. Ancak bu evlilik teklifi etmenin dolaylı bir halidir. İç çamaşırlarının yıkanması Japonlara göre, en özel eşyalarından biri yıkayacak kadar bir kadına güvendiği anlamına gelir. Japonlar her gün miso çorbası içerler ancak çorbayı nasıl tercih ettikleri evden eve göre değişir. Bu teklif de Japon kültürünün en önemli parçalarından biri olarak aynı evi paylaşmanın ifade edilmesidir.

Çin ve Kore kültüründe olduğu gibi Japonlar da birbirlerinin kaderinde olan kişilerin tanrılar tarafından kırmızı bir bağ ile bağlandıklarına inanırlar. Bu nedenle evlilik teklifinden sonra küçük parmaklarından kırmızı bir ip ile bağlanırlar. Bu bağ esneyebilir, düğüm olabilir ancak asla kopmaz.



