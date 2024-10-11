Batman'da 8 yaşındaki Şeyma ipte asılı halde bulunmuştu! Cinsel istismar şüphesine tepkiler büyüyor... Gülben Ergen: Çocuğa ne yaptınız?

Olay 7 Ocak 2024'te Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Evinin önündeki ipte asılı bulunan 8 yaşındaki Şeyma S., ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ OYUN OYNARKEN ASMA DALINA DOLANDIĞINI SÖYLEMİŞ

Yerel kaynaklara göre Şeyma'nın ailesi çocuğun ipte asılı olmadığı, oyun oynarken asma dalına dolandığı ve o dalın boynunu kestiği yönünde ifadelerde bulunmuş. Hastanede tedavi gören Şeyma S. bu olaydan sonra engelli kaldı.

"AZ SAYIDA SPERM HÜCRESİ GÖRÜLDÜ"

Olayın ardından cinsel istismar iddiaları gündeme gelirken, sosyal medyada bu durum tepki çekti. Adli Tıp Kurumu'nun raporu basına yansıdı. Raporda, "Posteir Fonix bölgesinden alınan sürüntü örneğinden hazırlanan preparatın mikroskobik incelemesinde az sayıda sperm hücresi görüldü.

"ÖRNEKLERİN MENİ İÇERDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Olay yerinden alındığı bildirilen erkek çocuk atletinden alınan lekelerden (leke 1,2,4,5) siyah tişörtten alınan lekelerden (leke 1,2,3,4) hazırlanan preparatların mikroskobik incelemelerinde sperm hücresi görüldü. Örneklerin meni içerdiği tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

'SOMUT DELİL YOKTUR' DENİLEREK DOSYA KAPATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından olaya ilişkin dosyanın 26 Nisan 2024’te alınan ek bir raporla 'somut delil yoktur' denilerek kapatıldığı belirtilirken, konu sosyal medyada tartışmalara yol açtı ve gündem oldu. Özellikle cinsel istismar şüphesi herkesin tepkisini çekti ve sosyal medyada bu konuyla ilgili paylaşımlar yapıldı.

GÜLBEN ERGEN: 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA NE YAPTINIZ?

Konuya dair sanatçı Gülben Ergen de paylaşımlarda bulundu. Ergen yaptığı paylaşımda, "8 yaşındaki kız çocuğu kendini ipe asmayı bilmez! İpte asılı bulunan ifadesi kabul edilemez! Dosya kapatılamaz! Şeyma sağlıklı bir çocukken konuşamaz ve hareket edemez hale geliyor. İntihar diye kayıtlara geçemez. 8 yaşındaki çocuğa ne yaptınız?" ifadelerine yer verdi.

BARODAN AÇIKLAMA: DOSYA İNCELETTİRİLMEMİŞTİR

Ayrıca Batman Barosu tarafından da konuyla ilgili olarak açıklama geldi. Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan cinsel istismar vakasına ilişkin bugün Kozluk Adliyesi’ne giderek soruşturma dosyasını incelemek isteyen Baro Başkanımız Av. Erkan Şenses ile Baro Genel Sekreterimiz Av. M. Sabih Özer’e soruşturma dosyası Kozluk C. Savcısı tarafından incelettirilmemiştir" denildi.