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  4. Batman’daki 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri büyük bir merakla ziyaret ediliyor

Batman’daki 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri büyük bir merakla ziyaret ediliyor

Seray Üstün Seray Üstün
20.05.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’ın Sason ilçesinde bulunan Dabanang Yaylası’nda kış aylarında kalınlığı 10 metreye ulaşan karlar eridi. 2 bin 500 rakımlı yaylada havaların ısınmasıyla eriyen karlar 3 metre yüksekliğinde mağaralara ve 50 metre uzunluğunda kardan tünellere dönüştü.

Batman’daki 2 bin 500 rakımdaki kar tünelleri büyük bir merakla ziyaret ediliyor

Yaklaşık 2 bin 500 metre rakımdaki yaylada kış aylarında düşen ve biriken kar, havanın ısınmasıyla eriyerek, tünellere dönüşüyor. Doğa harikası tüneller, yöre sakinleri kadar doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Tünelin içine giren ziyaretçiler sıcak havada serinleme fırsatı buluyor.

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İstanbul'dan Batman'a gelerek kardan tünelin bulunduğu yaylayı ziyaret eden vatandaşlardan Nasır Domurcuk, her sene bu görüntüleri internetten izlediğini belirterek, bu sene bu manzarayı görmek için geldiğini söyledi. Domurcuk, “Tünelin dışında sıcaktan bunalıyoruz. Tünele girince de üşüyoruz. Şu an çok mutluyum. Herkesin bu duyguyu yaşaması lazım” diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Batman
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