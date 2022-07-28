Batuhan Karacakaya Survivor'dan kazandığı arabayı aldı mı? Demet Akalın "Sonunda arabayı verdiler mi?" deyince...

Survivor All Star 2022'de Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasına tepki gösteren isimlerden biri de Batuhan Karacakaya idi. Survivor Batuhan ve Acun Ilıcalı yarışma sonrası ters düşmüş ve ünlü yapımcı sert ifadeler kullanmıştı. Kimsenin hakkını yemediklerini söyleyen Acun Ilıcalı'nın sözleri sonrası Batuhan bir daha yorumda bulunmamıştı.

Ancak Batuhan Karacakaya ile ilgili bir süredir sosyal medyada bir iddia dolaşıyor. İddiaya göre; bu sezon Batuhan'ın kazanmış olduğu yarışma sonrası ödül olan araba Batuhan'a verilmedi. Arabanın değerinin yarısının Batuhan'a, kalan yarısının ise oynanan oyundaki mevcut 8 yarışmacıya bölündüğü iddia edildi.

DEMET AKALIN KENDİNİ TUTAMADI

Bu konuda taraflardan bir açıklama gelmezken yarışmayı yakından takip eden Demet Akalın Survivor Batuhan'ın bir arabalı pozunu görünce dayanamadı. Demet Akalın "Sonunda arabayı verdiler mi?" deyince Batuhan Karacakaya'dan yanıt gecikmedi.

Survivor Batuhan verdiği yanıtta "Yok abla. Bu benim şahsı arabam. Öyle yani" dedi.

