Bavulunuzu bu şekilde hazırlayın! Hem paradan hem de zamandan tasarruf edin

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26.09.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır görev yapan bir pilotun eşi olduğunu dile getiren Jen Lefforge isimli bir kadın 26 binden fazla abonesi bulunan YouTube kanalı Joyful Living with Jen Lefforge'da seyahat ipuçları veriyor. Lefforge, yanına sadece bir el bagajı alabilmek için seyahat ederek çantasına koyduğu ve koymadığı eşyaların listesini anlattı.

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Seyahat ipuçları paylaştığı bir videosunda Jen, çantasında yer kazanmak ve sadece el bagajıyla seyahat etmesine izin vermek için seyahat ederken artık yayına almadığı eşyalarını açıkladı. Videosunda Jen, “Ayda bir kez seyahat ediyorum. Seyahat vlogger'ı olarak geçirdiğim yıllar boyunca, eskiden benim için işe yarayan ama artık yaramayan bazı şeyler öğrendim” dedi.

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Pek çok insan uyumalarına yardımcı olmak için uçuşlarda yastıkları alır. Ancak Jen aslında o kadar da yararlı olmadıklarını söyleyerek, “Eğer gerçekten uzun bir denizaşırı uçuşa gidiyorsanız, bu sizin için hala mantıklı olabilir. Ancak işe yaradığını düşündüğüm uçuşlarda bile sağlıklı bir uyku çekemediğimi fark ettim. Aynı zamanda çok fazla yer kaplıyorlar. Bir de valizimde tamamen mikrop yumağı gibi duruyor” dedi.

Jen'in el bagajında yer açmak için devam eden girişimlerinde şampuan ve saç kremi de bir kenara atıldı. Kmap yapmadığı sürece gittikleri her yerde şampuan olduğunun altını çizen Jen, “Asla kendi şampuanımı ve saç kremimi taşımam ve nadiren kendi vücut losyonumu taşırım. Kamp yapmadığınız sürece, gittiğiniz her yerde şampuan ve saç kremi olacak." diye konuştu.

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