Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Uçak seyahatlerinde bu kuralara dikkat edin! “Kalkış ve iniş sırasında pencerelerinizi açın”

Uçak seyahatlerinde bu kuralara dikkat edin! “Kalkış ve iniş sırasında pencerelerinizi açın”

20.09.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reddit’te ismini açıklamak istemeyen bir kabin memuru tarafından paylaşılan seyahat tüyosu kullanıcıların ilgisini çekti. Kabin memuru kalkış ve inişlerde mutlaka uçak içindeki pencerelerde bulunan panjurların açık tutulması gerektiğini söyledi.

Uçak seyahatlerinde bu kuralara dikkat edin! “Kalkış ve iniş sırasında pencerelerinizi açın”

Hepimiz bir uçağa bindiğinizde kabin ekibinin kalkıştan önce gelip panjurların tamamen açık olduğundan emin olacağını biliyoruz. Bazıları pencere panjurlarının açık kalma nedeni olarak uçaktaki basıncı gösterirken bazıları ise mürettebatın kanatları görebilmesini öne sürer. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Reddit’teki bir kullanıcı bu kuralın arkasındaki basit nedeni ortaya çıkarttı.

Ülkelerin ilginç yasakları! Sakız çiğnemekten...Ülkelerin ilginç yasakları! Sakız çiğnemekten...

SOSYAL MEDYADAN GELEN SORULARI YANITLADI

Reddit’te ismini açıklamayan bir kabin memuru sosyal medya kullanıcılarından gelen soruları yanıtladığı bir içerik paylaştı. Paylaşımında kullanıcılar özellikle “Kalkışta ya da inişte neden hep panjurları açık bırakıyoruz?” sorusuna yoğunlaştı.

Kabin görevlisi ise panjurların güvenlik nedeniyle açık olması gerektiğini söyledi. Paylaşımında kabin görevlisi, “Bir şeyler ters giderse bir yolcu bunu görebilir ve uçuş ekibini uyarabilir. Bu durum tamamen güvenlikle alakalı. Özellikle gece seferlerinde kalkış sırasında ışık kör edici olabilir ve bu nedenle kaza yapma riski artabilir” dedi.

Havayolu çalışanı deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”Havayolu çalışanı deney yaparak gösterdi! “Uçakta şort giymeyin”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkelerin ilginç yasakları! Sakız çiğnemekten...Ülkelerin ilginç yasakları! Sakız çiğnemekten...
Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçtiÜstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti
Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''
Anahtar Kelimeler:
uçak seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Çıplak mayosu olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Eğlence dozu kaçtı! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

Eğlence dozu kaçtı! Çırılçıplak sokak ortasında oyun oynadılar

Kocasının parmaklarının arasından kaydı! Korkunç anlar...

Kocasının parmaklarının arasından kaydı! Korkunç anlar...

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

İlginizi Çekebilir

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.