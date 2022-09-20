Uçak seyahatlerinde bu kuralara dikkat edin! “Kalkış ve iniş sırasında pencerelerinizi açın”

Hepimiz bir uçağa bindiğinizde kabin ekibinin kalkıştan önce gelip panjurların tamamen açık olduğundan emin olacağını biliyoruz. Bazıları pencere panjurlarının açık kalma nedeni olarak uçaktaki basıncı gösterirken bazıları ise mürettebatın kanatları görebilmesini öne sürer. Peki bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Reddit’teki bir kullanıcı bu kuralın arkasındaki basit nedeni ortaya çıkarttı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN SORULARI YANITLADI

Reddit’te ismini açıklamayan bir kabin memuru sosyal medya kullanıcılarından gelen soruları yanıtladığı bir içerik paylaştı. Paylaşımında kullanıcılar özellikle “Kalkışta ya da inişte neden hep panjurları açık bırakıyoruz?” sorusuna yoğunlaştı.

Kabin görevlisi ise panjurların güvenlik nedeniyle açık olması gerektiğini söyledi. Paylaşımında kabin görevlisi, “Bir şeyler ters giderse bir yolcu bunu görebilir ve uçuş ekibini uyarabilir. Bu durum tamamen güvenlikle alakalı. Özellikle gece seferlerinde kalkış sırasında ışık kör edici olabilir ve bu nedenle kaza yapma riski artabilir” dedi.



