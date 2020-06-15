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Bay Yanlış 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Can Yaman'ın dizisi Bay Yanlış ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

DİZİ HABERLERİ  | 15.06.2020 23:37 | Son Güncelleme

Fox TV'nin yapımcılığını Gold Film'in yaptığı ve başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın rol aldığı yeni romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın yayın tarihi de belli oldu. Yeni yaz dizisi Bay Yanlış'ın 1. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Peki Bay Yanlış dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Bay Yanlış dizisi 1. bölümden yeni fragman.

Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği yaz dizisi Bay Yanlış'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı Bay Yanlış 26 Haziran Cuma akşamı Fox TV'de ekran yolculuğuna başlayacak.

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Bay Yanlış' dizisinde Can Yaman Özgür zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran- bar sahibi Özgür'ü canlandıracak.

Özge Gürel ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlı Ezgi karakterine hayat verecek.
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BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Romantik komedi türündeki dizide Can Yaman ve Özge Gürel ile birlikte Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Ece İrtem, Kimya Gökçe Aytaç, Taygun Sungar ve Suat Sungur gibi oyuncular da rol alıyor.

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BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir.

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Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

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Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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