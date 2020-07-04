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Bay Yanlış 2. son bölüm izle! Ezgi'den Özgür'ü şaşırtan düğün kararı! Bay Yanlış 3. bölüm fragmanı yayınlandı

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Bay Yanlış 2. bölümüyle 3 Haziran Cuma akşamı ekrana geldi. Fox'un romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 2. bölümünde Ezgi ve Özgür arasındaki anlaşma bozuldu. Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerde oynadığı Bay Yanlış'ın 3. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Özgür'ün "İyi ki iptal etmişiz aramızdaki anlaşmayı. Sen ümitsiz vakasın" sözleri Ezgi'yi yıkıyor. Ancak Ezgi sürpriz karar alarak Özgür'e birlikte düğüne gidebileceklerini söylüyor. İşte Bay Yanlış 3. bölüm fragmanı.

Kadrosunda Can Yaman, Özge Gürel, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Serkay Tütüncü'nün yer aldığı Bay Yanlış 2. bölümüyle Fox TV'de ekrana geldi. Yapımını Gold Film’in, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği romantik komedi dizisi Bay Yanlış'ın 10 Temmuz Cuma ekrana gelecek olan 3. yeni bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Yeni bölümde Ezgi'nin aldığı düğüne birlikte gitme kararı Özgür'ü şaşırtıyor.
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BAY YANLIŞ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Ezgi, yaptığı hatayı telafi etmek için Serdar’la tekrar bir araya gelmek istemektedir. Cansu’dan bir buluşma daha ayarlamasını ister. Bu sefer doğru davranıp Serdar’ı etkilemeye kararlıdır.

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Bunun için de Özgür’e ihtiyacı vardır. O yüzden Özgür’ün teklifini kabul eder. Bir anlaşma yaparlar. Ezgi, bir geceliğine Özgür’ün sevgilisi gibi davranacak, karşılığında Serdar’ı etkilemek için ne yapması gerektiğini Özgür’den öğrenecektir. Fakat yaptıkları bu anlaşmanın ikisi için de farklı sonuçları olacaktır.

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BAY YANLIŞ GENEL KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir.

bay yanlış

Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

bay yanlış 2

Ezgi’nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi’nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

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