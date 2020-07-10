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Bay Yanlış Göcek'te

DİZİ HABERLERİ  | 10.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı cuma akşamları Fox TV'de yayınlanan Bay Yanlış ekibi geçtiğimiz günlerde dizinin çekimleri için Göcek’e gitti.

Bay Yanlış Göcek'te

Yapımını Gold Film’in üstlendiği, başrollerini Can Yaman ve Özge Gürel’in paylaştığı cuma akşamları yayınlanan Bay Yanlış ekibi geçtiğimiz günlerde dizinin çekimleri için Göcek’e gitti.

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Bay Yanlış’ın bugün ekrana gelecek yeni bölümünde; Özgür ve Ezgi yaptıkları anlaşma gereği Özgür’ün kız kardeşinin düğününe katılmak için Göcek’e gidecekler. Bölümde sürprizlerle dolu yol macerasının ardından Özgür’ün annesinin evine varan ikilinin renkli anlarına Göcek’in manzarası eşlik edecek.

Yönetmenliğini Deniz Yorulmazer’in, senaristliğini Aslı Zengin ve Banu Zengin’in üstlendiği Bay Yanlış yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00’da FOX’ta izleyiciyle buluşacak.

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