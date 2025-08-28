Bayburt’ta yöresel lezzetler görücüye çıktı: '1. Gastronomi Etkinliği' yoğun ilgi gördü

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile ünlü şeflerin katılımıyla Dede Korkut Şehir Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Bayburt barlarının sergilenmesiyle başladı. Program, müzenin konferans salonunda Bayburt yemeklerinin anlatıldığı panelle devam etti.

Panelde Ramazan Bingöl’ün yanı sıra şefler Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Gürkan Topçu Bayburt mutfağı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

"BAYBURT MUTFAĞI HAK ETTİĞİ NOKTAYA GELECEK"

Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, Bayburt mutfağını Türkiye’deki en iyi mutfaklardan biri olarak gördüğünü belirterek, "Bayburt mutfağının 5 yıl içinde döner dışında diğer lezzetleriyle de hak ettiği özel yere geleceğine inanıyorum" dedi. Bingöl, Bayburt halkının severek tükettiği göğermiş lor ve kızarmış peynirin dünya çapındaki birçok peynirden daha lezzetli olduğunu savundu.

"AZ MALZEMEYLE BÜYÜK LEZZETLER"

Şef Esra Tokelli, geçmişte kadınların az malzemeyle farklı lezzetler ortaya çıkardığını vurguladı. Bayburt’un misafirperverliğini öven Tokelli, etkinlikte ziron hazırlayacağını söyledi. Şef Ayvaz Akbacak, iller arasındaki rekabetin sektöre zarar verdiğine işaret ederek, Bayburtlu kadınlara sosyal medya üzerinden tanıtım yapmaları tavsiyesinde bulundu. Şef Gürkan Topçu ise et ve tencere yemeklerine ilgisi olduğunu dile getirerek, özellikle su böreğinin, kavut çorbasının ve zironun tadına bakacağını bildirdi. Panelin ardından program, Şef Esra Tokelli ile Vali Mustafa Eldivan’ın eşi Meltem Eldivan’ın birlikte ziron hazırlamasıyla sürdü.

"TÜRKİYE’YE TANITILMALI"

Etkinlikte konuşan Vali Mustafa Eldivan, Bayburt’un Anadolu’nun köklü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, Bayburt'un doğası, kültürü, gastronomisiyle hak ettiği yere henüz ulaşamadığını söyledi.

Vali Eldivan, "Bayburt’un kültürüne, potansiyeline inanan bir kardeşinizim. İki yıllık süreçte gördük ki Bayburt, doğasıyla, kültürüyle, gastronomisiyle aslında Türkiye’de hak ettiği yeri alamamış, çok da bilinmeyen bir şehir. Bizim en büyük amacımız Bayburt mutfağının ve özellikle Bayburtlu hanımların el emeğiyle hazırladığı özgün yemeklerin tüm Türkiye’ye tanıtılması. İnşallah bu gastronomi etkinliği Bayburt için hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

"DÖNER BAYBURT'TA YENİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Döner, Bayburt’ta yenir" sözünü hatırlatan Vali Eldivan, "Hakikaten Bayburt dönerimiz çok lezzetli. Cumhurbaşkanımız da ‘Döner Bayburt’ta yenir’ diyor. Gerçekten de öyle. Dün misafirlerimize dönerimizi tattırdım, bugün de kendileri Bayburt’un diğer yöresel lezzetlerini deneyimleyecekler. Bayburt küçük bir şehir ama mutfağının da artık hak ettiği değeri görmesi gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır