Bayhan'dan Seren Serengil'e olay benzetme! "Seren Serengil sandım"

"Popstar Bayhan" olarak tanıdığımız şarkıcı Bayhan Gürhan, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu.

Programdaki magazin haberleri hakkında yorumlarda bulunan Bayhan, kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jayne McConachy'in haberini görünce şaşkınlığını gizlemeyemedi.

"SEREN SANDIM"

Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak kendini baştan yaratan estetik bağımlısı hemşire hakkında konutu. "Ben Seren Serengil sandım ona benzettim." dedi.



