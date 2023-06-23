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    4. Bayram için ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Bayram için ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    21.06.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    En sevilen şerbetli tatlı denildiğinde akla ilk olarak baklava gelir. Türk mutfağının en sevilen ürünlerinden olan eşsiz tatlı, özel günlerin vazgeçilmezleri arasındadır. Bayramın gelmesine sayılı günler kala bayramların sembolü hâline gelen bu lezzeti evde yapmak için hazırlıklar başlıyor. İşte bayramda misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetli mi lezzetli baklavalar için ihtiyacınız olan malzemeler!

    Bayram için ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Evinize misafir geleceği zaman tatlı yapmak, bir gelenek hâline gelmiştir. Kültürümüzde sütlü ve şerbetli olmak üzere birçok farklı tatlı çeşidi bulunur. Bunlar arasında en popüler olanlardan biri, şüphesiz, baklava. Ağızda dağılan, çıtır çıtır baklavayla misafirlerinizin gönlünü fethedebilirsiniz. İşte ev baklavası yaparken kullanmanız gereken olmazsa olmaz ürünler!

    1. Harika yufkalar yapmak için: Oba Un 2 kg

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Baklava yapmak için öncelikle incecik yufkalara ihtiyacınız var. Yufkanın güzel biçimde açılması için de doğru unu tercih etmeniz gerekiyor. İşte bu konuda Oba Un 2 kg, tam istediğiniz gibi yufkalar açmanızı sağlıyor. Özenle seçilen buğdaylardan üretilen un, yufka yapım aşamasında herhangi bir soruna neden olmuyor. Hamur hemen istediğiniz kıvama geliyor ve kısa süre içerisinde ince yufkalar elde edebiliyorsunuz.

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    2. Yufkanın olmazsa olmazı: Erzincan Gezen Tavukçuluk Gezen Tavuk Yumurtası

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Yufkayı hazırlarken unun içine koyacağınız birçok malzeme var. Bunlardan bir diğer de yumurta olarak karşımıza çıkıyor. Hamurun doğru kıvama gelmesi için olmazsa olmaz malzemelerden biri, Erzincan Gezen Tavukçuluk Gezen Tavuk Yumurtası'dır. Yumurta, pişme esnasında hamurun daha iyi biçimde kabarmasını sağlar. Güzel bir sunum için puf puf bir baklavanın ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz!

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    3. Baklavanın lezzetini artırmak isteyenler için: Teksüt Süt

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

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    Ev yapımı baklava yapmak özen isteyen, meşakkatli bir iştir. Onu lezzetli kılacak şey ise içine koyacağınız malzemelerdir. Süt, hamurun lezzetini öne çıkarır, ona yumuşak bir tat verir. Hamurun içine katacağınız bir bardak Tek Süt ile sonunda istediğiniz gibi lezzetli bir baklava yapacağınıza emin olabilirsiniz. Kalsiyum ve fosfor bakımından zengin olan bu sütle dilediğiniz gibi bir lezzet yaratırsınız.

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    4. Tatlınızın vazgeçilmezi şerbet için: Bal Küpü Toz Şeker

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Baklavaya lezzetini veren en önemli noktalardan biri de doğru şeker ayarı. Balküpü Paket Toz Şeker 3kg, baklavanıza dilediğiniz tadı vermenizi sağlar. Şeker ile şerbetinizi hazırlayıp bir miktar soğuttuktan sonra fırından çıkarttığınız sıcak baklavanın üzerinde gezdirirsiniz. Ardından birkaç saat kadar şerbeti emmesini beklersiniz. Yeterince soğuyan, çıtır çıtır ev baklavanızın tadına hem siz hem misafirlerinizi doyamayacaksınız!

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    5. Kıyır kıyır baklava dilimleri için: Kemal Kükrer Üzüm Sirkesi 1 L

    Adsız tasarım - 2023-06-21T163812.086

    Bayrama özel baklavanızın çok daha lezzetli olmasını istiyorsanız üzeri çıtır çıtır görünmelidir. Aynı zamanda ağızda dağılmalıdır. İşte tüm bunlar için gerekli olan malzeme sirke! Kemal Kükrer Üzüm Sirkesi ile baklavanın kıvamını tam istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Son aşamada içerisine tuz ve su ilave edip hamuru yoğurmanız gerekiyor. Püf noktalarla bayramın en güzel baklavasını yapmaya hazır olun!

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    6. Bezeleri istediğiniz şekilde açmak için: Dr. Oetker Buğday Nişastası

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Baklava hamurunu güzel biçimde yoğurduktan sonra bezelere ayırmanız gerekir. Ardından merdane yardımıyla bezeleri açarsınız. Bu aşamada tam istediğiniz gibi bir hamur elde edebilmek için Dr. Oetker Buğday Nişastası'nı tercih edebilirsiniz. Kullanacağınız buğday nişastası sayesinde hazırladığınız bezeler çok daha güzel açılır. Sonunda baklava yapmaya uygun ince yufkalar karşınıza çıkar.

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    7. Baklavaya özel tepsi: Matarmutfak Baklava Börek Tepsisi

    Adsız tasarım - 2023-06-21T175627.118

    Ev baklavasının hamurunu iyi açmak, malzemesini doğru kullanmak kadar iyi pişirmek de önemlidir. Siz de baklavanızın hem iyi pişmesini hem doğru kalınlıkta olmasını istiyorsanız bir baklava tepsisi kullanmayı tercih etmelisiniz. Matarmutfak Baklava Börek Tepsisi ile tam hayal ettiğiniz gibi görünen ve en iyi şekilde pişen ev baklavanızı afiyetle yiyebilirsiniz!

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    8. İçine tercih edebileceğiniz bir malzeme: Kaneci Ceviz

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    Baklavanın iç malzemesi yöreden yöreye farklılık gösterebiliyor. Örneğin İç Anadolu veya Ege’ye baktığınız zaman baklavanın daha çok cevizli yapıldığını görebilirsiniz. Bu noktada tercih edilen cevizin önemi büyük. Kaneci Kuruyemiş’in uzun zamandır verdiği tecrübeyle harika cevizli baklavalar yapabilirsiniz. Sevdikleriniz, baklavayı yedikten sonra uzun süre tadını unutmayacak!

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    9. Antep baklavası yapmak için: Devlip Olgun Hasat (Kırmızı) Çiğ İç Antep Fıstığı, 500 GR, Kilitli (Aç-Kapa) Ambalaj

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

    En lezzetli baklava çeşitlerini Gaziantep taraflarında görmek mümkün. Bu bölgede genellikle baklavanın fıstıklı olması gerektiği düşünülür. Eğer siz de fıstıklı baklava yapmayı düşünüyorsanız Devlip Olgun Hasat (Kırmızı) Çiğ İç Antep Fıstığı kullanabilirsiniz. Katkısız biçimde üretilen bu fıstık, baklavanıza harika bir tat verir. Dilerseniz baklavanız hazır olduğunda üzerine fıstık tozu da serpebilirsiniz.

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    10. Kızarmış baklava için en önemli malzeme: Sahra Çiftliği Taze Tereyağı

    Bayramda ev baklavası yapmak isteyenler için olmazsa olmaz malzemeler

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    Organik ve katkısız biçimde üretilen Sahra Çiftliği taze tereyağını baklavanızda tercih edebilirsiniz. Tereyağı sayesinde baklavanızın üstü çıtır çıtır görünecek ve adı enfes olacak! Tereyağını ekleyip fırına vermeden önce baklava dilimlerinizi oluşturmayı unutmayın. Böylece baklavanız fırında çok daha iyi şekilde pişecektir.

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