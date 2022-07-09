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Bayramda kargolar açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo şirketleri çalışıyor mu, tatil mi?

09.07.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda kargoların açık mı yoksa kapalı mı olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Çok sayıda vatandaş bayram süresince paket gönderip gönderemeyeceklerini öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Bayramda kargolar açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo şirketleri çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen soruların yanıtı haberimizde...

Bayramda kargolar açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo şirketleri çalışıyor mu, tatil mi?

Bayramda kargoların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen kişiler, konuya ilişkin bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı Temmuz Cumartesi günü itibarıyla başladı. Bayramın son günü ise 12 Temmuz Salı. Peki Bayramda kargolar açık mı? 2022 Kurban Bayramı'nda kargo şirketleri çalışıyor mu, tatil mi? Detaylar haberimizde...

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı boyunca çok sayıda kargo firması çalışmayacak. Fakat bazı kargo şirketleri arefe günü saat 09.00 ile 12.30 arasında dağıtım yapmayı sürdürecek.

Kargo alım ve dağıtımları ise Kurban Bayramı tatili sonrası 13 Temmuz'dan itibaren sürecek.

KURBAN BAYRAMI HAKKINDA

Kurban Bayramı, hicretin ikinci yılında ortaya çıkmıştır ve kurban ibadeti Hz. İbrahim ve oğlu arasında yaşanan bir olay sayesinde önem kazanmıştır.

Hz. İbrahim evinde bir gün uyuduğu esnada, rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görmüştür. Bu rüya üzerine Mekke'ye giden Hz. İbraim, oğlu İsmail'i annesinin yanında görmüştür.

Oğluna rüyasından bahseyen Hz. İbrahim, oğluna bir ip ve bir bıçak almasını söylemiştir ve oğlunu da alarak odun kesmeye çıktığını söylemiştir.

Hz. İbrahim ve oğlu İsmail, vadiye doğru ilerlerken, şeytan insan kılığında Hz. İbrahim'in karşısına çıkmıştır ve Allah'ın bu emrini yerine getirmesin diye aklını çelmeye çalışmıştır. Fakat Hz. İbrahim bu oyuna inanmamıştır. Oğluna, rüyasını anlatan ve Allah için kendisini kurban ettiğini gördüğünü açıklayan Hz. İbrahim, oğlunun tepkisi ise oldukça şaşırtıcıdır.

İsmail bu duruma şöyle cevap vermiştir:

"Babacığım sana emrolunanı yap, babacığım! Beni kurban etmek istediğin zaman, beni iple sıkıca bağla ki benden sana karşı, bir şey isabet edip de ecrim eksilmesin. Hem sen beni boğazlamak için yatırdığın zaman, yüzükoyun yatır, alnımı yere getir. Çünkü yüzüme bakınca kalbin incelir ve bu durumun Allah'ın sana emrettiği şeyi yerine getirmene engel olabileceğinden korkarım!"

Hz. İbrahim hazırlığını tamamlar ve oğlunu kurban edecekken Allah tarafından "Ey İbrahim! Rüyana sadakat gösterdin, işte sana oğlunun yerine boğazlayacağın kurbanlık, onu boğazla!" emredilmiştir.

Kurban ibadeti günümüze kadar bu dini değer ile ulaşmış ve korunmuştur. Allah'ın emrettiğini görevi en sevdiği olmasına rağmen geri çevirmeyen Hz. İbrahim'e bir ödül olurken; aynı zaman insanlık tarihinde de sürdürülebilir bir yardımlaşmanın anahtarı olmuştur.

Kurban Bayramı'nı et kesilen ve dağıtılan bir gün dizesi olarak görmek yerine, ihtiyaç sahiplerinin düşünüldüğü ve yardıma ihtiyacı olan insanların hatırlandığı; paylaşımların artırıldığı ve bereketli sofraların kurulduğu bir bayram olarak özemsemek gerekmektedir.

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Kurban Bayramı kurban bayramı 2022
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