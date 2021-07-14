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Bayramda kilo ve bağışıklığınızı doğru beslenme ile koruyun! Bayrama özel beslenme tüyoları

14.07.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru beslenme, yaşamın her döneminde olduğu gibi yaz ve bayram döneminde de önem taşıyor. Prof. Dr. Emine Nur Tozan, yaz aylarında yüksek Omega-3 kaynağı ton balığı gibi protein bakımından zengin besinler öncelikli Akdeniz tipi beslenmenin daha doğru olduğunu belirtti.

Bayramda kilo ve bağışıklığınızı doğru beslenme ile koruyun! Bayrama özel beslenme tüyoları

Özellikle kalp- damar hastaları başta olmak üzere genç-yaşlı herkesin dikkat etmesi gereken bu dönemde sebzeler ile Omega-3 kaynağı bakımından zengin ton balığı ve balıkla hazırlanan lezzetli ve sağlıklı menüleri daha sık tüketmek daha yararlı olur. Bayram sofralarında yağ ve kolesterol oranı yüksek gıdaların fazla tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirten Tozan,
" Sağlıklı ve kolay açılabilir ton balığını güvenilir ve kaliteli kaynaktan tüketmek büyük önem taşıyor. Derin okyanuslardan temin edilen ton balığının yakalandığı okyanusu, yakalayan teknenin ismini ve avlanma metoduna kadar tüm süreçleri görebilmek güvenilirlik açısından önemli. Hint ve Atlantik Okyanusu’nun tertemiz sularından sofralarımıza gelen katkısız ton balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine kadar birçok fayda sunuyor.” dedi.

ET VE TATLI TÜKETİMİNE DİKKAT

Kurban Bayramı’nda et ve tatlı tüketiminin arttığına dikkat çeken Tozan, “Bu dönemde kronik hastalıklara sahip ve yüksek risk grubunda bulunan bireyler dikkatli olması gerekiyor. Kalp-damar hastaları, diyabet hastaları, böbrek hastaları ve hipertansiyon sıkıntısı yaşayanların sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına özen göstermesi için uyarıda bulunan uzmanlar yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun miktarda et tüketirken çeşitlilik yaratmak için, yüksek Omega 3’e sahip kolay açılabilen zeytinyağlı ton balıklı salata, sebze ve meyve tüketme konusuna dikkat etmeli." diye konuştu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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