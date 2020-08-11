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BB Erzurumspor, Arturo Mina ile sözleşme imzaladı

FUTBOL HABERLERİ  | 11.08.2020 18:59 | Son Güncelleme

BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Arturo Mina'yı renklerine bağladı

BB Erzurumspor, Arturo Mina ile sözleşme imzaladı

BB Erzurumspor, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Arturo Mina’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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