BBG Melih'in son halinden sonra BBG Eray akla geldi! Yıllar ona da acımamış

Biri Bizi Gözetliyor yarışması yarışmacıları yıllar sonra yine akla geldi. BBG'nin en dikkat çeken isimlerin ve şampiyonu '02 Melih' yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan büyük bir şöhret ile ayrılan sonrasında oyunculuk ve şarkıcılık yapan BBG Melih Değirmenci'nin son hali gündeme geldi.

BBG Melih'ten sonra akla 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasında ikinci olan Eray Sezer geldi. Eray Sezer'in son hali merak edildi.

2002 yılında 'Ömrüm' isimli şiir kitabı ile okurların karşısına çıkan Eray Sezer, geçtiğimiz yıllarda motosiklet tutkusu ile gündeme geldi. Şehir ve bölge plancısı olan Eray Sezer, ekranlarda olmadığı süre zarfında kitaplar yazdığını ve motosikletiyle kilometrelerce yol yaptığını ifade etti.



Sosyal medyayı aktif kullanan Eray Sezer sosyal medyada sık sık hayatından kesitler paylaşıyor.

BBG Eray'ın son halini görenler "Yıllar Melih gibi ona da acımamış", "Vay ne nereden nereyde", "Abim resmen yaşlanmış" yorumlarında bulundu.