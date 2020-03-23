Bebe Rexha: Size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ünlüleri de etkisi altına aldı. Bazı ünlüler virüsü kaptıklarını ifade ederken bazıları da kayıplar yaşadığını belirtti. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Bebe Rexha.

Enfekte hasta sayısının beş binlere yaklaştığı ABD'de yaşayan 30 yaşındaki Bebe Rexha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu şaka değil. Sadece 45 yaşında olan bir arkadaşım corona virüsten öldü. İçeride kalın, evinizde oturun" diye neredeyse yalvardı.

Bebe Rexha aynı zamanda ABD hükümetine zor durumda olan vatandaşlarına yardımcı olması konusunda çağrı yaptı. Hükümetin, hiç değilse salgın kontrol altına alınıncaya kadar kiralar ya da ev kredisi ödemeleri konusunda yardımcı olmasını istedi.

Rexha, ülkede milyonlarca kişinin güvende kalmak yerine işlerini korumayı ve borçlarını ödemeyi düşündüğünü belirtti.

Bebe Rexha, ihtiyaç halindeki bazı hayranlarından da kendisine banka hesap bilgilerini göndermelerini, kendilerine yardım edeceğini de söyledi.

