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Bebe Rexha: Size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 14:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında arkadaşını kaybeden Bebe Rexha sosyal medyadan isyan etti. Ünlü isim hayranlarına "Size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!" diyerek yalvardı.

Bebe Rexha: Size para da gönderirim. Ne olur evde kalın!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ünlüleri de etkisi altına aldı. Bazı ünlüler virüsü kaptıklarını ifade ederken bazıları da kayıplar yaşadığını belirtti. Bunlardan biri de ünlü şarkıcı Bebe Rexha.

Enfekte hasta sayısının beş binlere yaklaştığı ABD'de yaşayan 30 yaşındaki Bebe Rexha, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu şaka değil. Sadece 45 yaşında olan bir arkadaşım corona virüsten öldü. İçeride kalın, evinizde oturun" diye neredeyse yalvardı.

Bebe Rexha aynı zamanda ABD hükümetine zor durumda olan vatandaşlarına yardımcı olması konusunda çağrı yaptı. Hükümetin, hiç değilse salgın kontrol altına alınıncaya kadar kiralar ya da ev kredisi ödemeleri konusunda yardımcı olmasını istedi.

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Rexha, ülkede milyonlarca kişinin güvende kalmak yerine işlerini korumayı ve borçlarını ödemeyi düşündüğünü belirtti.

Bebe Rexha, ihtiyaç halindeki bazı hayranlarından da kendisine banka hesap bilgilerini göndermelerini, kendilerine yardım edeceğini de söyledi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Giyinik yapsaydı olmaz miydi
Giyinik olsaydı daha iyiydi tabi. Fakat yaptığı şey takdire şayan doğru söylemiş evinizde ve evimizde kalalım. Bende kronik hastayım tedbir şart. Yaşım 33 mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. Ev ihtiyacı için mecburen dışarı çıkıyorum.
ateşle bakiyim oradan 52 bin , ben evde seve seve kalırım ...
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