Bebeğinin taksiciden olduğunu öğrendi, hamile eşine dehşeti yaşattı

Olay, Menzilahır Mahallesi'nde meydana geldi. S.Z., kendisini taksiciyle aldatarak, ondan hamile kaldığını öne sürdüğü eşi A.Z. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine S.Z., mutfaktaki meyve bıçağını alarak, karısını 25 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Z., sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan S.Z. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. S.Z., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)
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